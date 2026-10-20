Capacitações nas áreas de logística, liderança e administração ampliam oportunidades de inserção no mercado de trabalho e aprimoramento profissional

publicado em 20/10/2026

Capacitações nas áreas de logística, liderança e administração ampliam oportunidades de inserção no mercado de trabalho e aprimoramento profissional Foto: Prefeitura de Votuporanga

Mais de 50 vagas em cursos de qualificação profissional estão disponíveis em Votuporanga por meio de parceria entre a Prefeitura, através do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani"), e o Sest Senat. As capacitações contemplam as áreas de operação de empilhadeira, gestão de pessoas e liderança, além de auxiliar administrativo, ampliando as oportunidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar conhecimentos para conquistar novas oportunidades profissionais.São três cursos com diferentes públicos e requisitos. O curso Básico para Operador de Empilhadeira oferece oito vagas para pessoas a partir de 18 anos, com ensino fundamental incompleto. Já Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança conta com 20 vagas, enquanto Auxiliar Administrativo disponibiliza 25 vagas. Para essas duas últimas capacitações, é necessário ter a partir de 14 anos e ensino fundamental incompleto.As inscrições, que já estão abertas, devem ser realizadas presencialmente no Sest Senat, localizado na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia. Os interessados devem apresentar RG e CPF. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h. As aulas serão realizadas na própria unidade do Sest Senat.A iniciativa destaca o compromisso da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a qualificação profissional e a ampliação do acesso ao mercado de trabalho. A parceria busca aproximar a população de oportunidades de aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades valorizadas pelos empregadores e para o fortalecimento da economia local.