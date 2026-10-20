Capacitações nas áreas de logística, liderança e administração ampliam oportunidades de inserção no mercado de trabalho e aprimoramento profissional
Capacitações nas áreas de logística, liderança e administração ampliam oportunidades de inserção no mercado de trabalho e aprimoramento profissional Foto: Prefeitura de Votuporanga
Mais de 50 vagas em cursos de qualificação profissional estão disponíveis em Votuporanga por meio de parceria entre a Prefeitura, através do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani"), e o Sest Senat. As capacitações contemplam as áreas de operação de empilhadeira, gestão de pessoas e liderança, além de auxiliar administrativo, ampliando as oportunidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar conhecimentos para conquistar novas oportunidades profissionais.
São três cursos com diferentes públicos e requisitos. O curso Básico para Operador de Empilhadeira oferece oito vagas para pessoas a partir de 18 anos, com ensino fundamental incompleto. Já Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança conta com 20 vagas, enquanto Auxiliar Administrativo disponibiliza 25 vagas. Para essas duas últimas capacitações, é necessário ter a partir de 14 anos e ensino fundamental incompleto.
As inscrições, que já estão abertas, devem ser realizadas presencialmente no Sest Senat, localizado na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia. Os interessados devem apresentar RG e CPF. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h. As aulas serão realizadas na própria unidade do Sest Senat.
A iniciativa destaca o compromisso da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a qualificação profissional e a ampliação do acesso ao mercado de trabalho. A parceria busca aproximar a população de oportunidades de aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades valorizadas pelos empregadores e para o fortalecimento da economia local.