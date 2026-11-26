s audiências são obrigatórias perante a Lei Orgânica do Município e acontecerão no Plenário da Câmara Municipal
s audiências acontecerão no Plenário da Câmara Municipal Foto: A Cidade
Da redação
A Prefeitura de Votuporanga publicou, no Diário Oficial do Município, a agenda de audiências públicas para prestação de contas sobre as atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais. As audiências são obrigatórias perante a Lei Orgânica do Município e acontecerão no Plenário da Câmara Municipal.
Ao todo, serão 21 audiências distribuídas entre os dias 1º e 11 de dezembro, e ocorrendo entre duas e quatro vezes por dia durante as manhãs e as tardes. Todas as secretarias terão que se apresentar, além do Votuprev, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município, Saev e Fundo de Solidariedade.
No dia 1º serão três prestações de contas, começando pela Controladoria Geral do Município às 9h, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer às 10h e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano às 15h. A Saev e a Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil encerram o ciclo no dia 11 às 9h e 10h, respectivamente.
Agenda completa:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DATA: 01/12/2026
HORÁRIO: 09h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
DATA: 01/12/2026
HORÁRIO: 10H00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
DATA: 01/12/2026
HORÁRIO: 15h00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DATA: 02/12/2026
HORÁRIO: 09h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DATA: 02/12/2026
HORÁRIO: 10H00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DATA: 03/12/2026
HORÁRIO: 09H00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DATA: 03/12/2026
HORÁRIO: 10H00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
DATA: 03/12/2026
HORÁRIO: 14h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DATA: 03/12/2026
HORÁRIO: 15h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA
DATA: 04/12/2026
HORÁRIO: 09h00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DATA: 04/12/2026
HORÁRIO: 10h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DATA: 08/12/2026
HORÁRIO: 09h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DATA: 08/12/2026
HORÁRIO: 10h00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-VOTUPREV
DATA: 08/12/2026
HORÁRIO: 14h00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DATA: 08/12/2026
HORÁRIO: 15h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
DATA: 09/12/2026
HORÁRIO: 09h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL
DATA: 09/12/2026
HORÁRIO: 10h00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “PROF.ª MARIA MURO POZZOBON”
DATA: 10/12/2026
HORÁRIO: 14h00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DATA: 10/12/2026
HORÁRIO: 15h00
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL
DATA: 11/12/2026
HORÁRIO: 9h00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GABINETE CIVIL
DATA: 11/12/2026
HORÁRIO: 10h00