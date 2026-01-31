Após o apito final, os ânimos se exaltara

Após o apito final, os ânimos se exaltaram (Foto: Rapha Marques)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o Grêmio Prudente, na noite deste sábado (31), na Arena Plínio Marin. Em mais um jogo de pouca criatividade do ataque do CAV, o jogo terminou em 0 a 0. No fim do jogo, o volante Victor Feitosa bateu boca com um torcedor da Alvinegra.Um torcedor começou a ofender o jogador, que não aceitou. Segundo testemunhas, Feitosa respondeu que o CAV, no ano passado, estava brigando para não cair, e agora o torcedor está reclamando com o time na zona de classificação.O CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou a partida com Gabriel Félix; Watson, Amorim, Matheusão e Kauan; Feitosa, Alison, Daniel e Rodolfo; Luiz Thiago e Caio Mancha.O primeiro tempo fraco tecnicamente terminou em 0 a 0, com as duas equipes sem criar chances de gol. O segundo tempo foi um pouco mesmo, mesmo assim os times não criaram grandes oportunidades de balançar as redes. A melhor chance foi do Prudente, que aos 40 minutos, acertou o travessão de Gabriel Félix. O duelo terminou em 0 a 0. Com o resultado, a Alvinegra chega a 12 pontos no torneio.O próximo jogo da Pantera será no sábado (7), às 16h, contra a Inter de Limeira, na casa do adversário.