Adolescentes, todos de 17 anos, dão 12 golpes de canivete em motorista de aplicativo

publicado em 31/01/2026

Crime ocorreu neste sábado (31) (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um motorista de aplicativo de transporte foi esfaqueado na manhã deste sábado (31) em Votuporanga. Segundo informações preliminares, quatro adolescentes renderam e roubarem um homem após participarem de um pré-carnaval em Floreal.



Os jovens teriam solicitado a corrida para Votuporanga e anunciaram o assalto na rodovia Péricles Bellini (SP-461), onde feriram o motorista. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.



Os adolescentes foram detidos e responderão dentro do que determina a lei para casos envolvendo menores de idade. Conforme apuração da reportagem do jornal A Cidade, o homem, de 56 anos, deu entrada neste sábado (31), às 8h30, vítima de arma branca. Ele está internado com ferimentos no tórax, o que preocupa.



Segundo informações extraoficiais, o homem de 56 anos foi esfaqueado e deixado na margem da pista, e os quatro jovens seguiram viagem com o carro, deixando o veículo mais à frente. Os rapazes, depois, teriam pego carona até Votuporanga, onde foram presos na região do bairro Estação. Os adolescentes, todos de 17 anos, deram 12 golpes de canivete na vítima.