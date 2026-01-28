Molecada da Pantera que se destacou na Copinha foi encaminhada para outros times

publicado em 31/01/2026

Jogadores do Cavinho comemoram gol durante a Copinha. Fotos: @agathamarquesfoto

Da redaçãoA Votuporanguense se despediu de vários jogadores da base do time que se destacaram durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cavinho teve uma respeitável campanha, que incluiu um empate com o Grêmio na fase de grupos, mas saiu da competição após uma derrota por 2 a 1 contra a Chapecoense.Mais de seis jogadores deixaram o time após o término da competição, incluindo o destaque do time, Thalyson Souza. O meia, que era apontado como uma joia pela torcida, estava emprestado pelo Paysandu para a disputa da Copinha, e retornou para o time paraense após o Cavinho sair da competição. Apesar disso, o diretor de futebol do CAV, Rogério Fernandes, em entrevista à rádio Cidade 94,7, confirmou que o time possui uma porcentagem de “vitrine” do jogador. “Muitas equipes nos procuraram sobre o jogador, então ele retornou para o Paysandu e está indo para o Palmeiras. E se tudo correr bem e ele fechar lá, a Votuporanguense recebe os 20% de vitrine”, afirma.Outros dois jogadores que foram para times grandes do futebol brasileiro foram Vytor Galdino e Gabriel Santos. Galdino, um zagueiro alto nascido em 2006, acertou um empréstimo com possibilidade de compra para o Grêmio. De acordo com Rogério, “ele foi pra jogar o Brasileiro sub-20 e ele é 100% da Votuporanguense”.Já Gabriel, que também é nascido em 2006, mas é volante, foi negociado junto ao América-MG de Belo Horizonte para integrar a equipe que jogará o Brasileirão Série B sub-20. A negociação também foi de empréstimo com opção de compra.Os outros atletas que saíram foram Yuri Batista, Kaique Rodrigues e Yago Moreira. O primeiro teve como destino o Velo Clube, que atualmente está no Paulistão. Já Kaique e Yago foram ambos para o Galo Maringá, da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Rogério Fernandes ainda destacou que essas negociações mostram a importância de Votuporanga ter sido uma das cidades sede na Copa São Paulo.