A Alvinegra perdeu para a Inter de Limeira e agora vai encarar o Taubaté, amanhã, na Arena Plínio Marin

publicado em 10/02/2026

Inter de Limeira e Votuporanguense jogaram pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Foto: Rapha Marques

Da redaçãoApós mais um jogo de ataque ineficiente, o Clube Atlético Votuporanguense já virou a chave e só pensa no adversário de amanhã, o Taubate. Na tarde do último sábado, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o CAV perdeu por 2 a 0 para a Inter de Limeira, no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, casa do adversário. Com o resultado, o segundo revés no torneio, a Pantera segue com 12 pontos.O CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou a partida com Gabriel Félix; Watson, Amorim, Matheusão e Kauan; Feitosa, Alison, Daniel e Rodolfo; Luiz Thiago e Caio Mancha.A primeira boa oportunidade foi do Leão. Após cruzamento da direita, Robinho, livre, cabeceou no centro do gol e Gabriel Félix encaixou. Aos 21 minutos, Miguel Bianconi perdeu um gol feito. Depois de levantamento da direita, o centroavante da Inter dominou, ficou na cara do gol e chutou para fora.Aos 28, Rodolfo fez linda enfiada de bola para Caio Mancha, mas o goleiro Saulo chegou dividindo e salvou. Aos 43, Robinho ajeitou para Gabriel Porto, porém o chute foi no meio e Gabriel Félix espalmou. Aos 47, Bianconi recebeu no meio, fez o giro, chutou de canhota e a bola passou perto da trave esquerda de Gabriel Félix. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, a Inter abriu o placar aos 12. Vitor Leque recebeu lançamento de Claudinho, avançou e tocou na saída de Gabriel Félix. Aos 18, mais um. Vitor Leque levantou da direita e Gabriel Bianconi cabeceou bonito, no canto esquerdo alto de Gabriel Félix. Na comemoração, o centroavante pediu para a torcida calar a boca – o jogador era bastante criticado por perder um gol na primeira etapa.Aos 35, Mário Henrique cobrou falta de longe e a bola bateu na trave direita de Gabriel Félix. Aos 38, mais um gol perdido pelo Leão. Claudinho recebeu na cara do gol, tentou a cavadinha, no entanto a bola foi para fora.Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, o treinador Paulo Roberto disse que o confronto do último sábado foi o pior da Pantera na A2. “Eu acho que foi o pior jogo nosso, a verdade seja dita. Nós iniciamos o jogo de forma até relativamente bem. Mas o primeiro tempo já terminou com o adversário superior, e o segundo tempo foi bem mais abaixo que o primeiro, e o adversário soube aproveitar bem isso”, analisou.No próximo jogo, válido pela nova rodada, a Pantera enfrentará o Taubaté amanhã, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, às 19h30.Com preparação para o jogo de amanhã, o CAV treinou na tarde de ontem, na Arena Plínio Marin, e treina hoje, também no período vespertino.