Município registrou queda de árvores e acumulado de mais de 66 milímetros de chuva nos últimos dias, segundo a Defesa Civil

publicado em 10/02/2026

A previsão do tempo indica que para hoje são esperados 11,3 milímetros de chuva em Votuporanga. Fotos: Defesa Civil

Da redaçãoOs últimos dias têm sido marcados por chuva incessante em Votuporanga. Apesar de não terem sido registradas precipitações de grande intensidade, alguns estragos foram observados em diferentes pontos da cidade, como a queda de árvores. As informações foram apuradas pela reportagem do jornal A Cidade junto à Defesa Civil do Município, que acompanha a situação desde o início do período chuvoso.De acordo com a Defesa Civil, entre o último sábado e a tarde de ontem, o volume acumulado de chuva chegou a 66,29 milímetros. O órgão informou ainda que, mesmo sem temporais fortes, o solo encharcado contribuiu para a queda de árvores, além de outros transtornos pontuais.A previsão do tempo indica que para hoje são esperados 11,3 milímetros de chuva em Votuporanga. Para amanhã, não há previsão de precipitação. No entanto, a chuva deve retornar na quinta-feira (12), com previsão de 2,6 milímetros, e continuar na sexta-feira (13), quando são esperados 1,9 milímetro. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e eventuais ocorrências no município.Durante o período de chuvas, a Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas para reduzir riscos e garantir a segurança. É orientado acompanhar os alertas meteorológicos e comunicados oficiais, pois eles informam sobre a possibilidade de chuvas intensas, alagamentos ou deslizamentos. Em áreas sujeitas a enchentes, a recomendação é evitar atravessar ruas alagadas, não permanecer em locais baixos e desligar a energia elétrica ao perceber a entrada de água nas residências. Também é indicado manter calhas, ralos e bueiros desobstruídos, além de descartar o lixo corretamente, para facilitar o escoamento da água da chuva.Em regiões de encostas, a Defesa Civil orienta que os moradores observem sinais como rachaduras em paredes e no solo, inclinação de árvores, postes ou muros, e aumento da quantidade de água escorrendo pelo terreno, pois esses indícios podem anteceder deslizamentos. Diante de qualquer sinal de risco, a recomendação é deixar o local imediatamente e buscar abrigo seguro. Durante tempestades com raios e ventos fortes, deve-se evitar o uso de aparelhos elétricos ligados à tomada, não se abrigar debaixo de árvores e permanecer em locais seguros. Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil ou os serviços de resgate pelos canais oficiais, seguindo sempre as orientações das autoridades. O telefone (WhatsApp) da Defesa Civil de Votuporanga é 17 99721 – 5073.