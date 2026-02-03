Inter de Limeira e CAV jogaram neste sábado (7) (Foto: Rapha Marques)
Daniel Marques
Pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense visitou a Internacional de Limeira na tarde deste sábado (7), no Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, casa do adversário. O CAV perdeu por 2 a 0, a sua segunda derrota no torneio, e permanece com 12 pontos.
O CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou a partida com Gabriel Félix; Watson, Amorim, Matheusão e Kauan; Feitosa, Alison, Daniel e Rodolfo; Luiz Thiago e Caio Mancha.
A primeira boa oportunidade foi do Leão. Após cruzamento da direita, Robinho, livre, cabeceou no centro do gol e Gabriel Félix encaixou. Aos 21 minutos, Miguel Bianconi perdeu um gol feito. Depois de levantamento da direita, o centroavante da Inter dominou, ficou na cara do gol e chutou para fora.
Aos 28, Rodolfo fez linda enfiada de bola para Caio Mancha, mas o goleiro Saulo chegou dividindo e salvou. Aos 43, Robinho ajeitou para Gabriel Porto, porém o chute foi no meio e Gabriel Félix espalmou. Aos 47, Bianconi recebeu no meio, fez o giro, chutou de canhota e a bola passou perto da trave esquerda de Gabriel Félix. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.
Já na segunda etapa, a Inter abriu o placar aos 12. Vitor Leque recebeu lançamento de Claudinho, avançou e tocou na saída de Gabriel Félix. Aos 18, mais um. Vitor Leque levantou da direita e Gabriel Bianconi cabeceou bonito, no canto esquerdo alto de Gabriel Félix. Na comemoração, o centroavante pediu para a torcida calar a boca – o jogador era bastante criticado por perder um gol na primeira etapa.
Aos 35, Mário Henrique cobrou falta de longe e a bola bateu na trave direita de Gabriel Félix. Aos 38, mais um gol perdido pelo Leão. Claudinho recebeu na cara do gol, tentou a cavadinha, no entanto a bola foi para fora.
No próximo jogo a Pantera enfrentará o Taubaté, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, às 19h30, na quarta-feira (11).