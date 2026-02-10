Ônibus sairão do Terminal da Praça da Matriz e levarão o público até o Centro de Eventos durante os dias de festa

publicado em 10/02/2026

Carnaval do Oba Festival será realizado de sábado (14) a segunda-feira (16) no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Foto: Oba Festival

A RedaçãoVotuporanga contará com transporte gratuito para o Oba Festival, que será realizado no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, de sábado (14) a segunda-feira (16). A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança vai oferecer ônibus sem custo para a população que deseja participar da pista solidária do Carnaval.Os coletivos funcionarão em horários estratégicos, com saídas previstas para às 16h e 18h, partindo do Terminal da Praça da Matriz. Os retornos estão programados para 22h, 23h e 0h, com saída do próprio Centro de Eventos. Segundo a pasta, a iniciativa busca incentivar a participação do público, reduzir o uso de veículos particulares, contribuir para um trânsito mais organizado durante os dias de festa e evitar casos de bebida ao volante.Para a ida ao evento, os ônibus sairão diariamente do Terminal da Praça da Matriz e percorrerão os pontos de ônibus definidos nos itinerários 1, 2 e 3, passando por diversos bairros da cidade até chegar ao Centro de Eventos Helder Henrique Galera. O transporte é totalmente gratuito e aberto a toda a população.“A orientação é para que os usuários cheguem com antecedência aos pontos de ônibus e fiquem atentos aos horários, aproveitando a festa com tranquilidade e segurança”, explica a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.A rádio Cidade FM 94,7 é a emissora oficial do Oba Festival e já iniciou a cobertura completa do maior Carnaval do interior do estado. Quando a festa começar, serão três dias de cobertura completa, com transmissões ao vivo, entrevistas e as principais informações sobre o Oba Festival.Terminal Urbano – Ponto 1 – Patrimônio VelhoRua Pará, 2.682 (Chácara Aviação), Rua Paraíba, 2.639 (Vila América), Rua Paraíba, 1.583, Rua Eduardo Joaquim Neves, 333, Rua Aramis Mendes Gonçalves, 1.371, Avenida Domingos Pignatari, 5.550 (II Distrito Industrial), Rua Glauber Roberto Ventura da Costa, 1.710, Trevo Sul da Rodovia Euclides da Cunha,161 (Conjunto Habitacional Sonho Meu)Terminal Urbano – Ponto 2 (Patrimônio Velho)Avenida Prestes Maia, 1531 (Estação), Rua dos Catequistas, 4536 (Estela Parque Residencial), Rua Ângelo Petenucci, 5868 (Parque Santa Felícia), Avenida João Gonçalves Leite, 5926 (Jardim Alvorada), Avenida Nasser Marão, 3297 (Parque Industrial I), Rodovia Péricles Bellini, 7478 (Zona Rural)Rua São Paulo, 3704 (Vila Marim), Rua Wolfram Werhinger, 3324 (Loteamento Nova Boa Vista), Rua Marcelino Pires Bueno, 2548 (Pozzobon), Rua João Reganin, 2784 (Pozzobon), Rua Renato Fonseca, 2056 (Parque Residencial Santa Amélia), Rua Itália, 1578 (Parque das Nações), Rua Holanda, 1970 (Parque das Nações), Avenida Emílio Arroyo Hernandes, 4734 (Vila Itália).*Cronograma sujeito a alteração sem aviso prévio.