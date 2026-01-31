Elenco da Pantera segue em preparação para o jogo de sábado (7) contra a Inter de Limeira, na casa do adversário

publicado em 04/02/2026

O fisioterapeuta Thiago Santos da Fonseca, o Pajé, falou sobre os trabalhos do DM. Foto: @fotofut017

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense tem trabalhado pesado nesta semana para tentar esvaziar o departamento médico o mais rápido possível. A Pantera volta a jogar somente neste sábado (7), contra a Inter de Limeira, e espera ter alguns jogadores de volta.Em conversa com a reportagem da rádio, o fisioterapeuta da Alvinegra, Thiago Santos da Fonseca, o Pajé, explicou que essa semana tem sido importante para o time na questão de esvaziar o DM. “Essa semana será boa para recuperarmos todo mundo”, acrescentou.A Alvinegra informou a situação de cada atleta que desfalcou o CAV nos últimos jogos. O lateral-direito Vinícius Baracioli foi liberado para trabalhar com o grupo. Os atacantes Fernandinho e Marcos Nunes estão fazendo o trabalho de transição. O meia Benedetti também está no departamento médico, já que sofreu um estiramento no posterior da coxa. O DM espera que o atleta esteja liberado na próxima semana.Os jogadores que têm mais desgaste por terem participado de todos os jogos fazem um trabalho especial e prevenção: os volantes Alison, Feitosa e o zagueiro Matheusão. “O Matheusão está com um pequeno incômodo no joelho, uma pequena tendinite no tendão da patela; então, por prevenção, vamos cuidar. O Feitosa está com um pouco de desgaste na região do adutor, então preferimos dar uma atenção nisso”, revelou.Com 12 pontos, a Pantera está na quarta posição após seis rodadas. Nesta primeira fase da A2, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027.