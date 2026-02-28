O goleiro Gabriel Félix conversou com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM sobre sua condição física

publicado em 05/03/2026

O goleiro Gabriel Félix é um dos destaques do Clube Atlético Votuporanguense na competição. Fotos: Douglas Ribeiro

Da redaçãoQuem não deve entrar em campo na tarde de sábado (7), contra o XV de Piracicaba, é o goleiro do CAV, Gabriel Félix, um dos melhores jogadores do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 2026. O arqueiro conversou com a reportagem da rádiosobre sua condição física.Ressonâncias magnéticas no ombro e na lombar constataram algumas inflamações. “Isso é devido ao desgaste por conta dos jogos, viagens e treinamentos. Mas isso é normal, não é nada grave, graças a Deus. Estamos fazendo um trabalho de prevenção e manutenção; então, provavelmente, devemos ficar fora desse jogo para trabalhar na recuperação”, comentou.O atleta está tranquilo para estar à disposição do treinador Marcus Viola no quadrangular decisivo. “Agora o campeonato fica bom de verdade, quando ficam as oito melhores equipes, o nível eleva. Queremos ir muito forte para essa etapa. A gente respeita todas as equipes, mas temos um objetivo que é esse acesso, e quem estiver pela frente, nós vamos fazer de tudo para ultrapassar”, acrescentou.Na tarde de sábado (7) a Pantera conhecerá os adversários da segunda fase. Nesta primeira fase da A2, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno.Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027. Após 14 rodadas, o CAV tem 24 pontos e ocupa a quinta colocação, portanto enfrentaria o 2º, o 4º e o 7º colocado da primeira fase.De acordo com a programação informada pela comissão técnica, antes do último confronto serão realizadas quatro sessões de treinos, sempre na Arena Plínio Marin, na parte da manhã. Amanhã, depois do almoço, o grupo viaja para Piracicaba, onde joga sábado (7), às 15h.