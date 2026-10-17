Lateral-direito de 29 anos teve nome aprovado por Viola e deve ser anunciado nos próximos dias; diretoria negocia outros reforços para a próxima temporada

publicado em 22/10/2026

Conforme apuração da Rádio Cidade FM 94,7 e do Jornal A Cidade, o lateral-direito Danilo Guimarães, de 29 anos, é o primeiro reforço Foto: Reprodução

Da RedaçãoDepois de um período de incertezas sobre a continuidade das atividades do futebol profissional, o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) começa a movimentar o mercado para a temporada de 2027. Conforme apuração da Rádio Cidade FM 94,7 e do Jornal A Cidade, o lateral-direito Danilo Guimarães, de 29 anos, é o primeiro reforço acertado pela Pantera Alvinegra para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. A contratação deverá ser oficializada pelo clube nos próximos dias.Natural de Osasco (SP), Danilo Guimarães tem 1,80 metro de altura e acumula experiência em diferentes competições do futebol brasileiro. Em 2026, defendeu o São José-RS, disputando o Campeonato Gaúcho e a Série D do Campeonato Brasileiro. Ao longo da carreira, também passou por clubes como Brasil de Pelotas-RS, Azuriz-PR, Juventus-SP, Oeste-SP, Taubaté-SP e Sampaio Corrêa-MA.Segundo informações apuradas pela reportagem, Danilo estava entre os nomes indicados pelo técnico Marcus Viola para a montagem do elenco. O lateral teve seu perfil avaliado e recebeu a aprovação da comissão técnica e da diretoria, que trabalham em conjunto na busca por jogadores capazes de fortalecer o grupo para a próxima temporada.A chegada do primeiro reforço representa um passo importante na reorganização do futebol do CAV. Depois das dúvidas sobre a continuidade do projeto, a manutenção de Viola no comando técnico e o início das contratações demonstram que o clube já trabalha efetivamente na preparação para a Série A2. Em 2026, a Pantera chegou às semifinais da competição e ficou a um passo do acesso à elite paulista.E as novidades não devem parar por aí. A reportagem apurou que a diretoria mantém negociações avançadas e já possui outros jogadores apalavrados. A intenção é anunciar um pacote de reforços assim que os contratos forem assinados. Entre os nomes avaliados estão atletas que defenderam a Votuporanguense nesta temporada e encerraram sua participação com avaliação positiva da comissão técnica e dos dirigentes.A apresentação do elenco e o início das atividades estão programados para 23 de novembro. Até lá, comissão técnica e diretoria seguem intensificando os contatos no mercado para definir o grupo que disputará o estadual. O objetivo é iniciar a preparação com uma base estruturada e tempo suficiente para que Marcus Viola desenvolva seu trabalho.Com a primeira contratação encaminhada e novas negociações em andamento, a Pantera Alvinegra começa a ganhar forma para 2027. A expectativa é montar um elenco competitivo, capaz de repetir a boa campanha deste ano e, desta vez, conquistar o tão desejado acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista.