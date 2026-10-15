Natação de Votuporanga disputa os Jogos Abertos do Interior com equipe de 16 atletas

publicado em 17/10/2026

A equipe é comandada pelo professor Evandro Pereira do Nascimento, responsável pela preparação e orientação dos nadadores durante a competição (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA equipe de natação de Votuporanga participa da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, competição iniciada no sábado (10), em Votuporanga, e que segue domingo (18). As provas da modalidade começaram na quinta-feira (15) e serão realizadas até este sábado (18), no Parque Aquático Esportivo Savério Maranho, localizado nas proximidades da Arena Plínio Marin.O time da casa é composto por 16 atletas, com representantes em todas as provas da modalidade. A equipe é comandada pelo professor Evandro Pereira do Nascimento, responsável pela preparação e orientação dos nadadores durante a competição.Considerada uma das melhores equipes de natação da região Noroeste do Estado de São Paulo, Votuporanga enfrenta nos Jogos Abertos adversários de diferentes regiões do estado, em disputas que reúnem atletas de alto nível técnico. O grau de dificuldade da competição é superior ao de torneios regionais, com a presença de equipes que contam com nadadores que já participaram de Jogos Olímpicos.Diante do nível dos concorrentes, a possibilidade de conquista de medalhas para a equipe votuporanguense é considerada reduzida. A avaliação leva em conta a experiência dos adversários e a presença de atletas com histórico de participação em competições de nível nacional e internacional.Nas provas realizadas no primeiro dia, o melhor resultado de Votuporanga foi o quinto lugar nos 100m peito, com o nadador Bruno Borghetto Rocha. Já no segundo dia, nesta sexta-feira (16), o melhor resultado foi com Bruno Hosokawa, nos 200m borboleta, chegando em quarto lugar.