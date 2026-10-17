À frente da Secretaria de Esportes e Lazer, Stringari comandou os trabalhos de organização do maior evento esportivo já realizado na cidade

publicado em 21/10/2026

O secretário de Esportes, Marcello Stringari, esteve ontem na rádio Cidade 94,7 FM, onde falou sobre os Jogos Abertos sediados no município Foto: A Cidade

Da RedaçãoVotuporanga viveu um dos capítulos mais importantes de sua história esportiva. A realização dos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, encerrados no último domingo (18), colocou o município no centro do esporte paulista e consolidou um trabalho de planejamento, articulação e investimentos conduzido pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari. Além de superar o desafio de sediar uma competição dessa magnitude, a cidade alcançou o histórico 12º lugar na classificação geral, seu melhor desempenho na história dos Jogos Abertos.Em entrevista à Rádio Cidade FM, nesta terça-feira (20), Stringari fez um balanço do evento e destacou os resultados alcançados dentro e fora das competições. Foram aproximadamente 7,5 mil atletas inscritos, além de dirigentes, integrantes de comissões técnicas, árbitros e representantes do Governo do Estado. Segundo o secretário, a movimentação chegou a quase 11 mil pessoas, considerando toda a estrutura envolvida.“Foi o maior evento esportivo que Votuporanga já viu”, afirmou Stringari, ressaltando que a realização dos Jogos representou uma conquista para toda a cidade.A realização dos Jogos Abertos exigiu uma ampla operação logística e uma articulação direta entre a administração municipal, o Governo do Estado, as escolas e diferentes setores da Prefeitura. Um dos principais desafios foi justamente viabilizar o retorno da competição ao mês de outubro, após anos em que o calendário havia sido transferido para dezembro.Segundo Stringari, havia dúvidas sobre a capacidade de uma cidade do porte de Votuporanga receber uma estrutura tão grandiosa. A Secretaria de Esportes, porém, assumiu o desafio e trabalhou para garantir as condições necessárias.A experiência adquirida na realização dos Jogos Regionais, no ano passado, também foi fundamental. Sob a gestão de Stringari, Votuporanga conseguiu realizar dois grandes eventos esportivos em sequência, demonstrando capacidade de organização e fortalecendo sua posição no calendário esportivo estadual.O secretário fez questão de reconhecer o empenho dos servidores municipais, das demais secretarias, do prefeito Jorge Seba, da Câmara Municipal e dos profissionais envolvidos na realização do evento.O sucesso da organização foi acompanhado por uma conquista expressiva nas competições. Votuporanga terminou na 12ª colocação geral, o melhor resultado de sua história nos Jogos Abertos do Interior.Entre os destaques estiveram o ouro conquistado pelo karatê no kata individual e o bronze da equipe de bocha, formada por atletas da cidade. O ciclismo também esteve entre as modalidades valorizadas pelo secretário durante o balanço.Mais do que as medalhas, Stringari ressaltou a evolução de um projeto esportivo que vem priorizando a formação de atletas locais. Segundo ele, quando assumiu a Secretaria, aproximadamente 70% dos competidores eram contratados de outras cidades. Atualmente, a participação de esportistas formados em Votuporanga é muito maior.A delegação municipal contou com mais de 300 atletas, dos quais aproximadamente 90 vieram de outros municípios.Outro ponto destacado por Stringari foi o legado estrutural dos Jogos Abertos. A preparação para receber as delegações acelerou melhorias em diferentes espaços esportivos do município.No Centro Social Urbano (CSU), uma das principais intervenções foi a adequação da quadra às dimensões oficiais de 20 por 40 metros, permitindo a realização de competições de futsal e handebol. O complexo também passa por outras melhorias, como intervenções nos vestiários, construção de um novo campo e adequações em espaços destinados às práticas esportivas.O Ginásio Anita Liévana recebeu reparos no telhado, com recursos estaduais, para reduzir problemas provocados pela presença de pombos. Quadras utilizadas pelas competições passaram por serviços de pintura e adequação, enquanto novos materiais esportivos, incluindo bolas, redes e uniformes, permanecerão disponíveis para as atividades municipais.Os investimentos se somam a outras ações desenvolvidas pela Secretaria, como melhorias no Parque Aquático Mário Covas e a modernização gradual dos equipamentos esportivos.