À frente da Secretaria de Esportes e Lazer, Stringari comandou os trabalhos de organização do maior evento esportivo já realizado na cidade
O secretário de Esportes, Marcello Stringari, esteve ontem na rádio Cidade 94,7 FM, onde falou sobre os Jogos Abertos sediados no município Foto: A Cidade
Da Redação
Votuporanga viveu um dos capítulos mais importantes de sua história esportiva. A realização dos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, encerrados no último domingo (18), colocou o município no centro do esporte paulista e consolidou um trabalho de planejamento, articulação e investimentos conduzido pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari. Além de superar o desafio de sediar uma competição dessa magnitude, a cidade alcançou o histórico 12º lugar na classificação geral, seu melhor desempenho na história dos Jogos Abertos.
Em entrevista à Rádio Cidade FM, nesta terça-feira (20), Stringari fez um balanço do evento e destacou os resultados alcançados dentro e fora das competições. Foram aproximadamente 7,5 mil atletas inscritos, além de dirigentes, integrantes de comissões técnicas, árbitros e representantes do Governo do Estado. Segundo o secretário, a movimentação chegou a quase 11 mil pessoas, considerando toda a estrutura envolvida.
“Foi o maior evento esportivo que Votuporanga já viu”, afirmou Stringari, ressaltando que a realização dos Jogos representou uma conquista para toda a cidade.
Um desafio que Votuporanga aceitou
A realização dos Jogos Abertos exigiu uma ampla operação logística e uma articulação direta entre a administração municipal, o Governo do Estado, as escolas e diferentes setores da Prefeitura. Um dos principais desafios foi justamente viabilizar o retorno da competição ao mês de outubro, após anos em que o calendário havia sido transferido para dezembro.
Segundo Stringari, havia dúvidas sobre a capacidade de uma cidade do porte de Votuporanga receber uma estrutura tão grandiosa. A Secretaria de Esportes, porém, assumiu o desafio e trabalhou para garantir as condições necessárias.
A experiência adquirida na realização dos Jogos Regionais, no ano passado, também foi fundamental. Sob a gestão de Stringari, Votuporanga conseguiu realizar dois grandes eventos esportivos em sequência, demonstrando capacidade de organização e fortalecendo sua posição no calendário esportivo estadual.
O secretário fez questão de reconhecer o empenho dos servidores municipais, das demais secretarias, do prefeito Jorge Seba, da Câmara Municipal e dos profissionais envolvidos na realização do evento.
Melhor resultado da história
O sucesso da organização foi acompanhado por uma conquista expressiva nas competições. Votuporanga terminou na 12ª colocação geral, o melhor resultado de sua história nos Jogos Abertos do Interior.
Entre os destaques estiveram o ouro conquistado pelo karatê no kata individual e o bronze da equipe de bocha, formada por atletas da cidade. O ciclismo também esteve entre as modalidades valorizadas pelo secretário durante o balanço.
Mais do que as medalhas, Stringari ressaltou a evolução de um projeto esportivo que vem priorizando a formação de atletas locais. Segundo ele, quando assumiu a Secretaria, aproximadamente 70% dos competidores eram contratados de outras cidades. Atualmente, a participação de esportistas formados em Votuporanga é muito maior.
A delegação municipal contou com mais de 300 atletas, dos quais aproximadamente 90 vieram de outros municípios.
Melhorias
Outro ponto destacado por Stringari foi o legado estrutural dos Jogos Abertos. A preparação para receber as delegações acelerou melhorias em diferentes espaços esportivos do município.
No Centro Social Urbano (CSU), uma das principais intervenções foi a adequação da quadra às dimensões oficiais de 20 por 40 metros, permitindo a realização de competições de futsal e handebol. O complexo também passa por outras melhorias, como intervenções nos vestiários, construção de um novo campo e adequações em espaços destinados às práticas esportivas.
O Ginásio Anita Liévana recebeu reparos no telhado, com recursos estaduais, para reduzir problemas provocados pela presença de pombos. Quadras utilizadas pelas competições passaram por serviços de pintura e adequação, enquanto novos materiais esportivos, incluindo bolas, redes e uniformes, permanecerão disponíveis para as atividades municipais.
Os investimentos se somam a outras ações desenvolvidas pela Secretaria, como melhorias no Parque Aquático Mário Covas e a modernização gradual dos equipamentos esportivos.