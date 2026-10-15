Torneio aconteceu no domingo (18)

publicado em 19/10/2026

equipe ganhou nas categorias koreisha (idosos) e somen (jovens)

A equipe de Votuporanga de gateball foi campeã em torneio realizado na cidade de Santa Fé do Sul. A equipe ganhou nas categorias koreisha (idosos) e somen (jovens).

O time koreisha foi composto por Tieko, Yoshi, Naotaka, Francisca e Sinsei. Já o time somen contou com Robson, Daidou, Marcelo e Marquinho. As outras cidades que participarem do torneio foram São José do Rio Preto, Lins, Assis, Luanda (PR), Birigui, Pereira Barreto, Araçatuba, Palmeira D’Oeste e Santa Fe do Sul

O gateball é jogado em uma quadra retangular de 20 a 25 metros de comprimento e 15 a 20 metros de largura. Cada quadra tem três gates e um goal pole. É jogado por dois times de cinco pessoas. Os jogadores tem bolas numeradas correspondentes com suas ordens de jogo. A bolas vermelhas são ímpares e as brancas são pares. Os times marcam um ponto por bola rebatida com o stick (taco) que atravesse um gate (arco) e dois pontos por atingir o goal pole (pino central).