Equipe formada por Celso Sales, Paulo Augusto Moura e André Luis Correa garantiu o primeiro lugar na competição da 88ª edição dos Jogos

publicado em 13/10/2026

Equipe que conquistou o ouro Foto: Arquivo Pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA equipe de Votuporanga, composta pelos caratecas Celso Sales, Paulo Augusto Moura e André Luis Correa, conquistou o título do caratê, na modalidade kata, neste fim de semana, durante a 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior Horácio Babi Barioni. O município é sede da competição desde sábado (10), reunindo atletas de diversas cidades do Estado de São Paulo.A conquista foi destacada pelo atleta Celso Sales, que ressaltou a importância da preparação, da disciplina e do apoio recebido para representar o município na competição. “Mais uma competição concluída, levando comigo muito aprendizado, dedicação e orgulho de representar minha cidade através do caratê! O esporte vai muito além das medalhas. São dias de preparação, renúncias, disciplina e superação que nos fazem crescer dentro e fora do tatame. Quero deixar meu agradecimento especial ao secretário de Esportes, Marcello Stringari, e equipe da Secretaria pelo apoio e pela oportunidade de representar nossa cidade, e a todos que acreditam no meu trabalho e contribuem para que eu continue evoluindo no esporte. Orgulho de representar Votuporanga”.Espaços públicos e particulares de Votuporanga foram mobilizados para os Jogos. A Secretaria de Esportes e Lazer preparou ginásios, clubes, escolas e outros equipamentos que seão utilizados ao longo dos 11 dias de competição.Ao todo, os Jogos Abertos contam com 28 modalidades oficiais, além de Beach Tennis e Tiro Esportivo, que integram a programação como modalidades extras. Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3x3, Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Malha, Natação, Supino, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling (luta olímpica) e Xadrez estão presentes na programação.Entre os locais que receberão as disputas estão o Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho", o Centro Social Urbano (CSU) "Jane Maria de Lacerda Soares", o Centro Municipal de Educação Esportiva "Mario Covas", a Cidade Universitária da Unifev e a Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (a Estrada 27).