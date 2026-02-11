Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu na madrugada desta terça-feira (24), aos 56 anos de idade, o ex-agente penitenciário Wladmir Aparecido Pascoalato. Votuporanguense de nascença, ele era bastante conhecido no bairro Cecap I, onde residia. “Wlad”, como era carinhosamente chamado por amigos e família, sofreu um infarto e não resistiu. O velório será durante o dia no Velório Municipal, com enterro às 17h no Cemitério Municipal. Ele deixa a mãe, irmãos e as filhas Yasmin, Yanni e Tainá, além de muitos amigos. A família agradece todo o carinho.