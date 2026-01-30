Ele era esposo de Natalina de Oliveira Brito Batista e era muito conhecido em Votuporanga por sua atuação no tradicional Bar da Preta
Falece Pedro Batista, aos 73 anos
Falece o senhor Pedro Batista, aos 73 anos. Ele era esposo de Natalina de Oliveira Brito Batista e era muito conhecido em Votuporanga por sua atuação no tradicional Bar da Preta.
Ao longo de sua vida, Pedro construiu uma história marcada por trabalho, dedicação e fortes laços de amizade na comunidade. Ao lado da esposa e dos filhos — Thiago de Oliveira Batista, Marielle de Oliveira Batista e Pedro Junior de Oliveira Batista — deixou um legado de respeito e contribuição à cidade.
O velório ocorre no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento está marcado para este domingo, dia 15, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.