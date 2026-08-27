Policial teve trajetória marcada pelo combate à criminalidade e por ações de educação no trânsito

publicado em 12/09/2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

Morreu neste sábado (12), aos 75 anos, Osny Marchi, delegado de polícia aposentado e profissional que teve uma longa trajetória dedicada à segurança pública em Votuporanga e região. Conhecido por sua atuação como delegado e, posteriormente, à frente da 29ª Ciretran de Votuporanga, Marchi deixa familiares e amigos.Filho de Primo Marchi e Clementina, Osny era casado com Maria Garcia e pai de duas filhas, Andressa e Cíntia.Sua carreira na área policial começou em 1975, quando ingressou como investigador de polícia. Dois anos depois, formou-se em Direito pela Fadir e foi aprovado em concurso público para delegado de polícia. Iniciou as funções na capital paulista e também atuou na Delegacia de Juquiá, seguindo posteriormente para outras delegacias da região, onde recebeu promoções ao longo da carreira.Em 2000, assumiu a direção da 29ª Ciretran de Votuporanga, permanecendo no cargo por 13 anos. Durante esse período, destacou-se também pela criação do projeto Educatrânsito, desenvolvido em parceria com a Unifev, que levou palestras e ações de conscientização sobre segurança e educação no trânsito a escolas de Votuporanga e região.Na área da segurança pública, Marchi também ficou marcado pela adoção de estratégias de trabalho voltadas ao combate à criminalidade, com a integração de policiais e viaturas e investimentos na estrutura das unidades policiais. Sua atuação contribuiu para ações de combate a infrações penais, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas e aos crimes contra o patrimônio.Em 2014, recebeu reconhecimento por sua atuação no desmantelamento de uma quadrilha especializada em furtos e roubos de gado, que atuava em diversas cidades do Estado de São Paulo.Após a aposentadoria como policial, Osny Marchi continuou ligado à área do Direito e a outras atividades profissionais.A trajetória de décadas no serviço público fez de Osny Marchi uma figura conhecida em Votuporanga, especialmente entre profissionais da segurança pública, trânsito e setores ligados à Justiça.Velório e sepultamentoO velório será realizado neste domingo (13), das 8h às 11h, no Velório Municipal de Votuporanga.O sepultamento está marcado para o período das 14h às 15h, no Cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto.Aos familiares e amigos, nossos sentimentos e solidariedade neste momento de despedida.