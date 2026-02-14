Cosmorama, Fernandópolis, Jales, Nhandeara e Riolândia foram reconhecidas em evento do Sebrae-SP ocorreu na capital paulista

publicado em 25/02/2026

Foto: Sebrae

As unidades do Sebrae Aqui de Cosmorama, Fernandópolis, Jales, Nhandeara e Riolândia foram reconhecidas com o Selo Sebrae Referência em Atendimento, concedido pelo Sebrae-SP durante cerimônia realizada na terça-feira (24), em São Paulo. A premiação valoriza unidades que se destacam na qualidade do atendimento a micro e pequenos empreendedores em todo o Estado de São Paulo.As unidades são vinculadas ao Escritório Regional de Votuporanga. As cidades de Fernandópolis, Jales, Nhandeara e Riolândia conquistaram o selo na categoria ouro, enquanto Cosmorama recebeu a certificação na categoria bronze. O reconhecimento é resultado da avaliação de critérios como eficiência no atendimento, satisfação do público, gestão de processos e alcance das soluções oferecidas aos empresários locais.Esta é a segunda edição da iniciativa, criada para reconhecer o desempenho da rede parceira e estimular a melhoria contínua dos serviços prestados aos empreendedores. “Esse reconhecimento mostra que o atendimento próximo e qualificado faz diferença real na vida do empreendedor. Este resultado reflete o empenho das equipes locais e a força da parceria com o Sebrae-SP para levar orientação de qualidade aos pequenos negócios do interior”, disse a gerente regional do Sebrae-SP Iroá Arantes.Na última edição do Selo Sebrae Referência em Atendimento, que ocorreu em dezembro de 2024, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga esteve presente com duas unidades seladas, Nhandeara que ganhou o selo prata e Fernandópolis que na edição ganhou bronze.O Selo Sebrae Referência em Atendimento avalia as unidades com base em sete pilares, que combinam critérios qualitativos e quantitativos. A metodologia considera aspectos como prospecção, atendimento, pós-atendimento e interações presenciais e digitais, reflete diferentes momentos do relacionamento com o cliente. Ao final do processo, as unidades são classificadas nas categorias diamante, ouro, prata e bronze.Na etapa estadual, os selos foram entregues nas categorias ouro, prata e bronze. As unidades que disputarão o selo diamante serão anunciadas posteriormente, após seleção do Sebrae Nacional, em cerimônia prevista para Brasília.