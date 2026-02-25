O subgerente Bruno Biazioli conversou com o jornal A Cidade e destacou o otimismo para este ano

publicado em 25/02/2026

As parreiras de ovos já estão lotadas com as tradicionais marcas de chocolate. Foto: A Cidade

Da redaçãoA Páscoa ainda nem chegou, mas quem passa pelos supermercados de Votuporanga já percebe que o clima da data tomou conta dos corredores. As tradicionais parreiras recheadas de ovos de chocolate chamam a atenção de consumidores de todas as idades e reforçam a expectativa positiva do setor para uma das épocas mais importantes do ano no calendário do varejo.No Supermercado Porecatu, localizado na rua Minas Gerais, a movimentação já começou a crescer. O subgerente Bruno Biazioli conversou com o jornale destacou o otimismo para este ano. Segundo ele, 2025 foi marcado por vendas expressivas. “Ano passado a gente efetuou todas as vendas. Esse ano vamos vender tudo também, se Deus quiser”, afirmou.Apesar da confiança, o consumidor deve encontrar preços um pouco mais altos nas prateleiras. Bruno explica que houve reajuste nos valores praticados pelas indústrias. “Teve um aumento de cerca de 5%, mais ou menos, foi o que a gente conseguiu observar aqui”, pontuou. Mesmo assim, a expectativa é de que o impacto não afete significativamente o volume de vendas, já que a Páscoa é considerada uma data tradicional e afetiva, difícil de ser deixada de lado pelas famílias.Entre as marcas mais procuradas pelos votuporanguenses estão gigantes do setor como Lacta, Garoto, Nestle e Ferrero Rocher, que seguem liderando a preferência dos consumidores. Segundo o subgerente, são essas marcas que apresentam maior giro e garantem destaque nas vendas.A combinação entre tradição, apelo emocional e variedade de produtos reforça a confiança do comércio local. Mesmo diante do reajuste, a expectativa é clara: repetir o desempenho do ano passado e, mais uma vez, zerar os estoques antes do feriado.Ao longo da história, várias religiões e culturas associam o ovo foi sempre ao ciclo de renovação da vida. Na Pérsia antiga, era comum que a mesa do jantar fosse decorada com ovos coloridos durante o Noruz, festival que celebrava a passagem de ano na cultura persa. Na Ucrânia, antes da chegada do cristianismo, os ovos eram considerados uma fonte de vida e entendidos como símbolo do renascimento da vida depois dos rigorosos invernos que atingiam a região.O uso de ovos para presentear na páscoa tem base tanto nessas culturas quanto na própria simbologia cristã, uma vez que existem lendas que promovem essa relação do ovo e do coelho com a ressurreição de Jesus. A decoração deles para serem presenteados também já existia em várias culturas pré-cristãs, como os próprios persas e ucranianos, mas essa prática se espalhou pela Europa a partir da Idade Média. Conforme o tempo foi passando, também mudaram os estilos de enfeites, sendo introduzidos os ovos feitos de porcelana, próprios para serem decorados. Os mais famosos desse estilo são os ovos Fabergé, confeccionados por Peter Carl Fabergé para a dinastia russa dos Romanov.Os primeiros ovos de chocolate só foram ser feitos em 1873, como artigos de luxo, na Inglaterra. Durante o começo do século XX, com a popularização do chocolate, os ovos de páscoa feitos com chocolate começaram a ganhar espaço, mas ainda eram vistos como presentes especiais e pessoas até guardavam os seus sem nunca comer. Somente na década de 1970 que realmente a tradição pegou, principalmente pela redução expressiva no preço do chocolate.