DIG de Votuporanga cumpre nova fase da Operação “Mão Leve” e prende suspeito de furto em residência

publicado em 24/10/2026

DIG de Votuporanga cumpre nova fase da Operação “Mão Leve” e prende suspeito de furto em residência (Foto: DIG)

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga deflagrou, nesta sexta-feira (23), mais uma fase da Operação “Mão Leve”, com o cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de F. V. V., investigado pela prática do crime de furto qualificado, ocorrido no dia 12 de outubro do presente ano. Na oportunidade, o investigado invadiu uma residência em Votuporanga e subtraiu joias, roupas e um aparelho de televisão.Além da prisão, os policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, oportunidade em que foi apreendida a camiseta utilizada por ele no momento do crime.Segundo as investigações, o investigado cumpria pena em regime aberto desde agosto de 2026 e voltou a praticar furtos. Diante disso, depois de esclarecida a autoria, a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, pedido que foi acolhido pelo Poder Judiciário.A Operação “Mão Leve” tem como objetivo prender indivíduos contumazes na prática de furtos que, mesmo cumprindo pena em regime aberto ou submetidos a medidas cautelares diversas da prisão, voltam a cometer crimes. A operação segue em andamento, com novas fases previstas. O preso permanece à disposição da Justiça.