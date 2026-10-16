DIG de Votuporanga prende investigado por roubo

publicado em 19/10/2026

DIG de Votuporanga prende investigado por roubo (Foto: DIG)

No início da tarde desta segunda-feira (19), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem, identificado pelas iniciais P.S.O.P., já conhecido dos meios policiais, investigado pela prática de roubo ocorrido no bairro São João.As investigações apontaram que o suspeito teria abordado a vítima e, mediante violência, subtraído dinheiro e outros pertences.Após diligências realizadas pelos investigadores, foram reunidos elementos de informação indicando a participação de P.S.O.P. no delito, o qual está de medida cautelar, em acompanhamento de medidas diversas da prisão, tendo em vista que havia deixado o Sistema Penitenciário em agosto, quando cumpria pena por furto e progrediu para o regime aberto.Assim, a autoridade policial, titular da DIG, representou ao Poder Judiciário, pelo mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do investigado.O procurado foi localizado nas proximidades de sua residência enquanto transitava de bicicleta. Ao perceber a presença da equipe policial, ele tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e preso pelos agentes.Posteriormente, o capturado foi conduzido à sede da DIG para realização dos procedimentos de polícia judiciária e depois transferido para à Central de Flagrantes, onde aguardará pela audiência de custódia.Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, os policiais localizaram e apreenderam uma bicicleta com características compatíveis às descritas pela vítima durante o registro da ocorrência. O veículo é apontado como suspeito de ter sido utilizado na prática do crime investigado.O inquérito policial prossegue para a conclusão das investigações e adoção das demais medidas judiciais cabíveis.