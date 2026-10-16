Ambos eram procurados pelo crime de furto, mas tinham situações judiciais distintas

publicado em 19/10/2026

Ambos eram procurados pelo crime de furto, mas tinham situações judiciais distintas. Foto: Divulgação

A Polícia Militar prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto durante patrulhamentos realizados na sexta-feira (16), em diferentes pontos de Votuporanga (SP). Ambos eram procurados pelo crime de furto, mas tinham situações judiciais distintas.

A primeira prisão aconteceu por volta das 18h, na rua dos Eucaliptos, nas proximidades dos locais de competição dos Jogos Abertos do Interior. Durante o patrulhamento preventivo, os policiais identificaram um homem procurado pela Justiça por furto. Contra ele havia um mandado de prisão relacionado a uma pena em regime semiaberto, expedido há mais de dois anos.

O suspeito foi abordado e submetido a busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. Após consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram sua identidade e a existência do mandado judicial. Em seguida, ele foi informado sobre a ordem de prisão e seus direitos constitucionais, sendo encaminhado para as providências legais.

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 20h, no cruzamento da rua Pernambuco com a rua Oiapoque, na região central da cidade, próximo à praça São Bento e a um estabelecimento de espetinhos.

Durante uma ação da Atividade Delegada, voltada à prevenção de roubos, furtos e outros delitos, os policiais abordaram outro homem procurado pela Justiça. A consulta aos sistemas confirmou a existência de um mandado de prisão para o cumprimento de sete meses de pena em regime fechado, também pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Assim como na primeira abordagem, nenhum material ilícito foi localizado com o suspeito. Após a confirmação da ordem judicial, ele recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais assegurados.

O segundo homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Depois dos procedimentos, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.