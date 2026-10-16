Mãe de criança de 10 anos procurou a Polícia Civil após tomar conhecimento das denúncias em relação à educadora

publicado em 23/10/2026

A mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil e formalizou um boletim de ocorrência para que as medidas cabíveis sejam adotadas Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma família enfrenta momentos de angústia após uma mãe descobrir que o filho, de 10 anos, seria uma das crianças vítimas de aliciamento atribuído a uma professora. A ocorrência foi registrada nesta semana na Escola Municipal Alberto Senra, situada no Jardim Ipanema, em Fernandópolis. Diante da situação, a mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil e formalizou um boletim de ocorrência para que as medidas cabíveis sejam adotadas.A denúncia chegou ao conhecimento da mãe depois que a direção da unidade escolar solicitou sua presença para uma reunião emergencial. Durante o encontro, ela foi informada de que outro estudante, abalado psicologicamente, havia decidido relatar o que estava acontecendo. Foi nesse momento que soube que seu filho também estaria entre as vítimas da profissional. Conforme o relato do menino a um funcionário da escola, pelo menos outros quatro estudantes teriam sido abordados pela suspeita.As informações preliminares indicam que a professora teria encaminhado ao garoto imagens pornográficas e mensagens com conteúdo sexual explícito. Em outra situação relatada, a investigada teria chamado a criança para acompanhá-la ao cinema e, posteriormente, a um motel da cidade, orientando-a a levar preservativos. Também existem relatos de que a mulher teria sido vista com um aluno sentado em seu colo, em circunstâncias consideradas suspeitas.Um novo episódio ocorreu quando o menino prestava depoimento na delegacia, acompanhado da mãe. Durante o atendimento, a professora teria ligado para o telefone da criança para saber por que ele estava afastado. Seguindo as orientações dos investigadores, o garoto atendeu à chamada, e o diálogo foi gravado integralmente para auxiliar nas investigações sobre a possível prática de estupro de vulnerável.A mãe também relatou que a docente teria manifestado a um dos estudantes o desejo de manter um namoro com ele. Segundo a mulher, o aluno chegou a dizer que considerava a professora velha demais para ele, mas ela teria respondido que a diferença de idade não era importante e continuado a insistir na aproximação.Desde que os fatos vieram à tona, o menino apresenta mudanças significativas de comportamento, conforme o relato familiar. Abalado com a situação, ele não quer retornar às aulas e permanece isolado no quarto durante boa parte dos dias. A família enfrenta o impacto emocional da denúncia enquanto busca providências para que o caso seja apurado e os responsáveis sejam responsabilizados, caso as suspeitas sejam confirmadas.Em comunicado oficial, a Prefeitura de Fernandópolis anunciou que a profissional foi afastada imediatamente. A Secretaria Municipal de Educação informou que ela não integra o quadro efetivo da unidade e atuava somente em aulas eventuais, com duração de 50 minutos. O município também comunicou a instauração de uma sindicância administrativa com o objetivo de viabilizar o desligamento da investigada, que poderá responder criminalmente conforme o andamento das apurações.