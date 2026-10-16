Sequestro em Votuporanga já dura cerca de 7 horas

publicado em 16/10/2026

Sequestro em Votuporanga já dura cerca de 7 horas (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem com mais de 30 anos fez uma mulher, de 28 anos, e um bebê de 8 meses de reféns na manhã desta sexta-feira (16), em uma residência localizada na Rua Chico Xavier, no bairro Célio Honório Júnior, em Votuporanga. Sequestro já dura cerca de sete horas.Segundo informações do jornal, que acompanha a ocorrência, o caso começou por volta das 4h30 da madrugada. De acordo com as informações iniciais, o homem estaria armado com uma faca.A ocorrência mobiliza diversas forças de segurança e equipes de emergência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar, foi acionado para atuar na negociação e no atendimento à situação.Também estão no local equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Força Tática e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), de São José do Rio Preto.Até o momento, não há informações confirmadas sobre a liberação das vítimas ou o desfecho da ocorrência. O caso segue em andamento.