Artigo de Daniel Santo Aleixo

publicado em 22/05/2026

Muitos CEOs e diretores financeiros tratam a carga tributária como as condições climáticas: algo que você apenas aceita e tenta se proteger. Nas planilhas de custos, o imposto costuma aparecer ao lado do aluguel ou da conta de luz — um “custo fixo” que drena a margem, mas sobre o qual pouco se pode fazer.Essa visão é o primeiro passo para a perda de competitividade. No Brasil, com um dos sistemas mais complexos do mundo, o tributo não é uma constante matemática imutável; ele é uma variável estratégica que pode ditar o sucesso ou a falência de uma operação.Na realidade, uma visão correta da moderna administração deve ver o tributarista como um arquiteto da margem de lucro da empresa. Quando olhamos para empresas de Lucro Real ou Presumido, a diferença entre uma operação lucrativa e uma no prejuízo muitas vezes não está na eficiência da fábrica ou na habilidade do time de vendas, mas na arquitetura tributária.Inteligência, não mágica: Não se trata de “atalhos” duvidosos, mas de utilizar a própria legislação para otimizar o fluxo de caixa. Um exemplo concreto do que estamos falando é a recuperação de créditos, porque enquanto muitos veem o pagamento de impostos como um caminho de mão única, a inteligência tributária identifica onde o Estado recebeu mais do que deveria. Recuperar esses valores é injetar capital de giro sem o custo de juros bancários.A pergunta não é se você paga impostos, mas se você está deixando dinheiro na mesa por falta de um olhar estratégico. A inteligência tributária separa as empresas que apenas sobrevivem das que crescem com sustentabilidade.Sua empresa está operando com a estrutura tributária que ela tinha há dois anos ou com a estratégia que ela precisa para o cenário de 2026? Se você sente que sua margem está sendo sufocada pela burocracia, talvez seja hora de uma revisão de rota.O contador comprometido com os novos tempos tem uma visão de contabilidade que vai muito além da entrega de guias de impostos, onde a estratégia substitui a digitação de dados. O mercado não perdoa mais o amadorismo fiscal. O imposto deve ser gerido com a mesma agressividade e precisão que se gere a produção ou o marketing. Afinal, cada real economizado legalmente através de inteligência tributária vai direto para a última linha do balanço: o lucro líquido.