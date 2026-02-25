Evento promoveu networking, apresentou benefícios da entidade e contou com palestra

publicado em 25/02/2026

Foto: ACV

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) promoveu, na manhã desta terça-feira (24), um encontro especial com os novos associados no auditório da entidade. A iniciativa inédita teve como objetivo recepcionar os empresários que passam a integrar a associação, estimular o networking e apresentar, de forma detalhada, os serviços e benefícios oferecidos.O evento foi idealizado pela presidente da ACV, Natália de Haro, como uma estratégia para fortalecer a integração entre os empresários e acompanhar o crescimento expressivo do número de associados. O aumento é reflexo da representatividade da ACV, reconhecida como uma das entidades mais antigas e atuantes do município.Além da apresentação institucional, o encontro contou com palestra especial de Paulo Pascoalin, que abordou o tema “Como formalizar processos e digitalizar vendas para crescer de verdade”. Durante sua fala, ele destacou a importância da organização interna, da padronização de processos e do uso de ferramentas digitais para ampliar resultados e garantir crescimento sustentável.Com o tema “Venha crescer com a gente”, a ACV reforçou aos novos associados o portfólio completo de soluções oferecidas para impulsionar os negócios locais, entre eles:• Seleção de Equipe: auxílio na contratação de colaboradores, com triagem personalizada conforme o perfil da vaga e da empresa.• Assessoria Jurídica: equipe qualificada disponível para orientações e esclarecimento de dúvidas legais.• Plano de Saúde e Odontológico: condições especiais para empresários e colaboradores.• Análise de Crédito: consultas de CPF e CNPJ com acesso a milhões de informações para decisões mais seguras.• APP ACV Votuporanga: plataforma para divulgação de produtos, promoções e novidades, aproximando empresas e consumidores.• Auditório e Sala de Reuniões: espaços modernos e equipados, disponíveis para eventos, treinamentos e atendimentos.• Promoções de Vendas: campanhas como a Votu Premiada e ações em datas comemorativas que movimentam o comércio local.• Ferramentas de Divulgação: site, calendário do comércio, aplicativo e participação em campanhas da entidade.• Clube de Vantagens: descontos especiais para empresas associadas e seus colaboradores.• Eventos e Capacitações: cursos, palestras e ações comemorativas que valorizam o empreendedor local.• Rede de Negócio Delas: iniciativa que conecta mulheres empreendedoras em encontros estratégicos de networking e geração de oportunidades.Para a diretoria, o encontro marca um novo momento na relação com os associados, fortalecendo vínculos e incentivando a troca de experiências entre empresários de diferentes segmentos.Mais informações ou para se associar:(17) 3426-4044 | (17) 98132-0022www.acvnet.com.br