A gelateria comemora seu primeiro aniversário na cidade consolidada como um ponto de encontro para quem busca o autêntico gelato artesanal e experiências memoráveis

publicado em 25/02/2026

Venha celebrar com a gente um ano de história e sabor!

Madalê Votuporanga: Um ano de sabor, afeto e encontros, e essa é apenas a primeira colherada da nossa história!Votuporanga ganhou um novo sabor há exatamente 365 dias. Desde a inauguração, a Madalê não trouxe apenas gelatos; trouxe uma experiência de afeto, qualidade e encontros memoráveis. Foram dias de sorrisos, descobertas de sabores e muita felicidade compartilhada a cada colherada. "Cada visita, cada mensagem carinhosa e cada 'tenha um ótimo momento Madalê' confirmaram que a cidade acolheu a proposta da marca com o coração aberto. Para agradecer por fazerem parte desta história deliciosa, a Madalê preparou uma celebração especial:*Promoção válida no dia 25/02/26 para consumo no local e apenas na unidade de VotuporangaPRESENTE DE ANIVERSÁRIO: Somente hoje (25/02/26), na compra de 1 casquinha de uma bola, o cliente GANHA 1 copinho P para completar a sua experiência.Sofisticação em eventos: A Madalê na sua FestaAlém da experiência em loja, a marca expandiu sua atuação para os eventos sociais e corporativos da região. Com um carrinho charmoso e personalizado, a Madalê tornou-se a escolha ideal para aniversários, casamentos e formaturas.A proposta permite que os anfitriões escolham seus sabores favoritos, levando toda a estrutura e o carinho da gelateria para surpreender os convidados e transformar momentos especiais em memórias inesquecíveis.Comodidade com o Delivery MadalêPara quem prefere saborear as delícias no conforto do lar, a unidade de Votuporanga conta com um sistema de delivery eficiente, exclusivo pelo iFood.. Com embalagens térmicas desenvolvidas para preservar a textura e a cremosidade impecáveis do gelato, a Madalê garante que a mesma qualidade encontrada na vitrine chegue intacta à mesa do cliente.Venha celebrar com a gente um ano de história e sabor!Rua Itacolomi, 3373 – Votuporanga/SPInstagram – madalegelato.votu