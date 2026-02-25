A gelateria comemora seu primeiro aniversário na cidade consolidada como um ponto de encontro para quem busca o autêntico gelato artesanal e experiências memoráveis
Venha celebrar com a gente um ano de história e sabor!
Madalê Votuporanga: Um ano de sabor, afeto e encontros, e essa é apenas a primeira colherada da nossa história!
Votuporanga ganhou um novo sabor há exatamente 365 dias. Desde a inauguração, a Madalê não trouxe apenas gelatos; trouxe uma experiência de afeto, qualidade e encontros memoráveis. Foram dias de sorrisos, descobertas de sabores e muita felicidade compartilhada a cada colherada. "Cada visita, cada mensagem carinhosa e cada 'tenha um ótimo momento Madalê' confirmaram que a cidade acolheu a proposta da marca com o coração aberto. Para agradecer por fazerem parte desta história deliciosa, a Madalê preparou uma celebração especial:
*Promoção válida no dia 25/02/26 para consumo no local e apenas na unidade de Votuporanga
PRESENTE DE ANIVERSÁRIO: Somente hoje (25/02/26), na compra de 1 casquinha de uma bola, o cliente GANHA 1 copinho P para completar a sua experiência.
Sofisticação em eventos: A Madalê na sua Festa
Além da experiência em loja, a marca expandiu sua atuação para os eventos sociais e corporativos da região. Com um carrinho charmoso e personalizado, a Madalê tornou-se a escolha ideal para aniversários, casamentos e formaturas.
A proposta permite que os anfitriões escolham seus sabores favoritos, levando toda a estrutura e o carinho da gelateria para surpreender os convidados e transformar momentos especiais em memórias inesquecíveis.
Comodidade com o Delivery Madalê
Para quem prefere saborear as delícias no conforto do lar, a unidade de Votuporanga conta com um sistema de delivery eficiente, exclusivo pelo iFood.. Com embalagens térmicas desenvolvidas para preservar a textura e a cremosidade impecáveis do gelato, a Madalê garante que a mesma qualidade encontrada na vitrine chegue intacta à mesa do cliente.
Rua Itacolomi, 3373 – Votuporanga/SP
Instagram – madalegelato.votu