Cursos gratuitos de violão, percussão e iniciação musical também para público adulto, são oferecidos no município

publicado em 25/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A formação musical gratuita ganha novas oportunidades em Votuporanga com a abertura de matrículas para o Projeto Guri na Escola Municipal de Artes João Cornachione "Oscarito".As aulas do Projeto Guri são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h, com cursos voltados a diferentes faixas etárias. Estão disponíveis 10 vagas para Violão e 2 para Percussão, ambos destinados a alunos de 10 a 18 anos; para as crianças de 6 e 7 anos, há 15 vagas para Iniciação Musical I; já para o público acima de 18 anos, são oferecidas 15 vagas para Iniciação Musical Adulto.As inscrições deverão ser feitas exclusivamente de modo presencial no local, de segundas e quartas-feiras das 8 às 17h. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (17) 99644-0301, com Alini Cacere, coordenadora do Polo Votuporanga, para mais informações e realização da matrícula.A secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destacou a importância da parceria que garante a continuidade do projeto no município. "O Projeto Guri é um programa rico e transformador. Essa parceria fortalece nossas políticas públicas culturais e amplia o acesso à música e à arte, que têm o poder de transformar a vida de crianças e adolescentes, promovendo inclusão, disciplina e novas perspectivas de futuro", afirmou.O Projeto Guri é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A iniciativa oferece ensino musical gratuito para crianças, adolescentes e adultos, ampliando o acesso à cultura e incentivando a formação artística no município.