Premiações variam de R$ 243,13 a R$ 994,73; serão 30 projetos escolhidos

publicado em 04/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA Secretaria de Cultura e Turismo publicou o edital para a 11º Mostra de Dança de Votuporanga, que vai ocorrer entre 14 e 24 de maio deste ano. O evento contará com apresentações solo, duplas ou trios e de grupos maiores, além de oficinas e minicursos para ensino de danças para públicos variados. Além disso, também acontecerá a modalidade o Palco Aberto, que será nos dias 14 e 15 de maio.Para todas as modalidades de apresentações, a duração mínima será de três minutos por espetáculo, mas sem duração máxima. Já as atividades de ensino terão duração mínima de 60 minutos e devem ser voltados para pessoas acima de 12 anos.No total, serão disponibilizadas 30 vagas para todo o evento. Para as apresentações individuais, cada um dos seis projetos selecionados receberá R$ 243,13. As seis duplas ou trios receberão R$ 519,46 cada e os dez grupos escolhidos levarão para casa R$ 994,73 cada. Já as oito atividades de formação poderão contar com R$708,74.As participações no Palco Aberto serão voluntárias e as inscrições serão feitas via email para editaiscultura@votuporanga.sp.gov.br com links de YouTube da coreografia na íntegra, podendo ser ensaio ou apresentação.Os projetos serão escolhidos por uma equipe de Curadoria nomeada pela Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). Essa Curadoria terá autonomia na decisão de seleção quanto aos projetos apresentados.CarnavalA Secretaria de Cultura e Turismo iniciou na semana passada a votação popular para a eleição da Corte do Carnaval VotuShow 2026. A escolha será realizada exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível gratuitamente para Android e iOS.A votação popular seguirá até amanhã, véspera do concurso presencial, exclusivamente pelo aplicativo Conecta Votuporanga, sendo permitido apenas um voto por CPF, garantindo a transparência e a lisura do processo.A iniciativa integra o processo oficial de escolha da Corte, que será composta por Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval, responsáveis por representar o município durante o período carnavalesco.Os eleitos terão a missão de levar alegria, energia e contagiar a cidade nos dias de folia, fortalecendo a tradição e o espírito festivo de Votuporanga, reconhecida como a “Terra da Folia”.O concurso presencial será na sexta-feira (6), às 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada aberta ao público. Além da avaliação técnica realizada por um corpo de jurados especializados, a participação popular garante pontuação adicional aos candidatos mais votados no aplicativo. O candidato a Rei Momo e a candidata a Rainha que obtiverem o maior número de votos populares receberão cinco pontos extras, que serão somados à nota final atribuída pelos jurados. O título de Princesa será destinado à candidata que alcançar a segunda maior pontuação geral.