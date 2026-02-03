O objetivo é a diminuição do déficit habitacional da cidade

publicado em 04/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO distrito de Simonsen pode receber 200 casas novas. É isso que indica o vereador Marcão Braz (PP) em documento apresentado à Câmara Legislativa. De acordo com a proposta, a Prefeitura agora precisa protocolar, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, a formalização do interesse para que o projeto vá adiante.Segundo Marcão Braz, “o Distrito de Simonsen apresenta demanda significativa por moradia, especialmente por habitação de interesse social, sendo a ausência de unidades habitacionais adequadas fator que impacta diretamente a qualidade de vida da população, a organização urbana e o desenvolvimento social da localidade.”Além disso, ele indica que tal projeto irá ajudar na diminuição do déficit habitacional em Votuporanga, fornecendo moradias populares para os cidadãos.703 casas feitas pela PacaembuEm julho do ano passado, foi anunciado que a construtora Pacaembu, que já tem quase 3 mil casas em Votuporanga, iria construir mais um bairro planejado, o Residencial Parque Flora. Todas as 703 casas seriam participantes do Minha Casa Minh Vida e poderão receber descontos de até R$ 55 mil vindos de subsídio oferecido pelo programa.O bairro será entregue pronto para morar, com infraestrutura completa contendo sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de drenagem pluvial, rede elétrica e de iluminação pública, pavimentação, paisagismo, acessibilidade aos lotes, sinalização viária e previsão de áreas institucionais. O Residencial Parque Flora contará com casas de 43,85 m² construídas em terrenos a partir de 180 m², não geminadas e com possibilidade de ampliação. Os imóveis terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje e piso cerâmico em todos os ambientes, além de quintal e espaço para veículo.Luta constante contra o déficit habitacionalOutro projeto, com 798 casas populares, no Residencial Parque Esplanada foi entregue pelo Governo Federal, em conjunto com o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Votuporanga em agosto do ano passado. O secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, comentou na cerimônia que as pessoas que comprara e receberam suas casas estavam “se livrando de aluguéis abusivos e construindo um patrimônio próprio de vocês. Isso vai impactar não só o dia a dia hoje, mas as gerações futuras também, seus filhos e seus netos.”Em Votuporanga, já foram mais de 2 mil casas financiadas pelo Minha Casa, Minha Vida – FGTS. “Em 2020, o programa Minha Casa, Minha Vida foi extinto. Em 2023, a gente recria o programa, e investe mais dinheiro nele. Hoje temos bilhões de reais para financiar casas, seja com recursos do FGTS como aqui, ou com recursos da União. Nada disso seria possível se o programa não existisse, e se ele não tivesse sido melhorado, em parceria com a Caixa”, celebrou Rabelo na cerimônia.