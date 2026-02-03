O jornal A Cidade buscou saber junto aos hotéis de Votuporanga qual a taxa de ocupação prevista para os dias do Carnaval

publicado em 04/02/2026

De acordo com o levantado pela equipe de reportagem, pelo menos três dos hotéis já estão lotados. Foto: Valmir Antonio Tiossi

Da redaçãoA volta do Oba para Votuporanga gerou uma animação muito grande na cidade. Munícipes que quiserem entrar na festa de maneira gratuita vão poder graças ao programa Pista Solidária, que troca alimentos não perecíveis por entradas para o festival. Mas os comerciantes locais também estão com altas expectativas quanto ao evento, principalmente o setor hoteleiro.O jornalbuscou saber junto aos hotéis de Votuporanga qual a taxa de ocupação prevista para os dias do Carnaval. De acordo com o levantado pela equipe de reportagem, pelo menos três dos hotéis já estão lotados, ou com menos de 10 quartos disponíveis. O Ville Hotel Gramadão informou que está com todos os quartos reservados há algumas semanas. Já os hotéis LA e Ibis estão com 96% ocupados.Já outros estabelecimentos estão ainda com vagas, mas informaram que a procura tem aumentado conforme o Carnaval vai chegando. Os hotéis Firenze, Premiere, Revitalle e Palace estão todos entre 65% e 80%. Eles acreditam que até o começo do feriado será possível atingir, pelo menos, 90% de ocupação.Para quem pensa em alugar um apartamento ou uma casa de temporada, a má notícia é que esses estão em falta. Em pesquisa pelo site líder do mercado, existem apenas 17 imóveis em Votuporanga para serem alugados, e todos variam entre R$ 1.400 e mais de R$ 13.000 para estadias de sábado à terça-feira. Normalmente, o site oferece mais de 40 opções de imóveis para aluguel. Os preços acima do normal refletem a alta procura que existe devido ao feriado preferido dos brasileiros.