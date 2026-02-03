Foto: Oba Festival
Depois de cinco anos fora de casa, o Oba Festival volta a ocupar a agenda cultural e econômica de Votuporanga, no noroeste paulista, recolocando a cidade no circuito dos grandes eventos nacionais. Considerado o maior Carnaval do interior de São Paulo, o evento deve reunir mais de 20 mil foliões por dia em uma cidade com cerca de 100 mil habitantes.
Com quase 20 anos de existência, o retorno à cidade natal marca o fim de um hiato iniciado durante a pandemia, que levou à interrupção de duas edições, seguido por três anos em que o festival foi realizado em São José do Rio Preto. Em 2026, o Oba Festival retoma suas origens com força total e grande impacto econômico.
A expectativa, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, é de que mais de R$ 70 milhões sejam movimentados em hospedagem, alimentação, comércio e serviços ao longo da semana do Carnaval. Para empresários locais, o período é comparado a um verdadeiro “Natal antecipado”.
“O retorno do Oba Festival para Votuporanga representa muito mais do que a volta de um grande evento cultural. Do ponto de vista econômico, estamos falando de um impacto que ultrapassa os dias de festa, porque consolida a cidade no calendário turístico regional e nacional e cria um ambiente favorável para novos investimentos”, afirma José Nelson Chino Bolotário, secretário de Desenvolvimento Econômico.
A rede hoteleira da cidade, que oferece cerca de mil leitos, já registra mais de 95% de ocupação, com expectativa de atingir a lotação máxima nos próximos dias. Além dos hotéis, imóveis para locação por temporada também se tornaram uma alternativa bastante procurada.
Proprietário de uma chácara com capacidade para até 18 pessoas, o empresário Luan Henrique Santana Rui fechou reserva para um grupo de amigos vindos do Mato Grosso do Sul. “Neste período, o valor do aluguel sofre um aquecimento natural do mercado e pode chegar a ser até três vezes maior do que em uma semana fora de temporada. Sempre com bom senso, é uma oportunidade de reforçar o caixa e compensar períodos de menor demanda”, explica. Diante da alta procura, Luan decidiu disponibilizar também um cômodo anexo ao seu escritório, com capacidade para até quatro hóspedes.
O impacto econômico vai além da hospedagem. O comércio local acompanha com otimismo o retorno do Oba Festival, que também impulsiona a geração de empregos temporários, segundo a Associação Comercial de Votuporanga.
Para atender à alta demanda em lojas, salões de beleza e prestadores de serviços, o comércio funcionará em horário especial durante o período do Carnaval. A expectativa é de aumento nas contratações temporárias, especialmente nos setores de alimentação e hotelaria. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de Votuporanga e região, a contratação de mão de obra temporária neste segmento pode crescer até 70%.
Especialistas e gestores públicos costumam comparar o fenômeno ao que ocorre em Barretos durante a Festa do Peão, quando a cidade multiplica sua população por alguns dias e injeta milhões de reais na economia local. Em Votuporanga, o Oba Festival cumpre papel semelhante ao projetar o nome do município nacionalmente e criar um ciclo virtuoso de consumo que beneficia pequenos empreendedores e trabalhadores locais.