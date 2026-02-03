O comércio local acompanha com otimismo o retorno do Oba Festival

publicado em 04/02/2026

Foto: Oba Festival

Depois de cinco anos fora de casa, o Oba Festival volta a ocupar a agenda cultural e econômica de Votuporanga, no noroeste paulista, recolocando a cidade no circuito dos grandes eventos nacionais. Considerado o maior Carnaval do interior de São Paulo, o evento deve reunir mais de 20 mil foliões por dia em uma cidade com cerca de 100 mil habitantes.Com quase 20 anos de existência, o retorno à cidade natal marca o fim de um hiato iniciado durante a pandemia, que levou à interrupção de duas edições, seguido por três anos em que o festival foi realizado em São José do Rio Preto. Em 2026, o Oba Festival retoma suas origens com força total e grande impacto econômico.A expectativa, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, é de que mais de R$ 70 milhões sejam movimentados em hospedagem, alimentação, comércio e serviços ao longo da semana do Carnaval. Para empresários locais, o período é comparado a um verdadeiro “Natal antecipado”.“O retorno do Oba Festival para Votuporanga representa muito mais do que a volta de um grande evento cultural. Do ponto de vista econômico, estamos falando de um impacto que ultrapassa os dias de festa, porque consolida a cidade no calendário turístico regional e nacional e cria um ambiente favorável para novos investimentos”, afirma José Nelson Chino Bolotário, secretário de Desenvolvimento Econômico.A rede hoteleira da cidade, que oferece cerca de mil leitos, já registra mais de 95% de ocupação, com expectativa de atingir a lotação máxima nos próximos dias. Além dos hotéis, imóveis para locação por temporada também se tornaram uma alternativa bastante procurada.Proprietário de uma chácara com capacidade para até 18 pessoas, o empresário Luan Henrique Santana Rui fechou reserva para um grupo de amigos vindos do Mato Grosso do Sul. “Neste período, o valor do aluguel sofre um aquecimento natural do mercado e pode chegar a ser até três vezes maior do que em uma semana fora de temporada. Sempre com bom senso, é uma oportunidade de reforçar o caixa e compensar períodos de menor demanda”, explica. Diante da alta procura, Luan decidiu disponibilizar também um cômodo anexo ao seu escritório, com capacidade para até quatro hóspedes.O impacto econômico vai além da hospedagem. O comércio local acompanha com otimismo o retorno do Oba Festival, que também impulsiona a geração de empregos temporários, segundo a Associação Comercial de Votuporanga.Para atender à alta demanda em lojas, salões de beleza e prestadores de serviços, o comércio funcionará em horário especial durante o período do Carnaval. A expectativa é de aumento nas contratações temporárias, especialmente nos setores de alimentação e hotelaria. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de Votuporanga e região, a contratação de mão de obra temporária neste segmento pode crescer até 70%.Especialistas e gestores públicos costumam comparar o fenômeno ao que ocorre em Barretos durante a Festa do Peão, quando a cidade multiplica sua população por alguns dias e injeta milhões de reais na economia local. Em Votuporanga, o Oba Festival cumpre papel semelhante ao projetar o nome do município nacionalmente e criar um ciclo virtuoso de consumo que beneficia pequenos empreendedores e trabalhadores locais.