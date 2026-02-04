Público jovem impulsiona o Oba Festival, em Votuporanga (SP), e reflete mudanças no perfil de consumo cultural no Brasil

O festival será realizado no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, com capacidade ampliada, camarotes estruturados e banheiros próprios (Divulgação)

Votuporanga (SP), 4 de fevereiro de 2026 - O público jovem é maioria no Oba Festival, maior Carnaval do interior de São Paulo, e ajuda a explicar a força do evento entre os grandes festivais brasileiros fora dos centros urbanos. Levantamento de perfil dos foliões mostra que 41% dos ingressos vendidos são para pessoas entre 25 e 34 anos, enquanto outros 30% pertencem à faixa de 18 a 24 anos, consolidando a presença dominante da Geração Z e dos millennials na festa realizada em Votuporanga, no noroeste paulista.



Juntas, essas duas faixas etárias representam mais de 70% do público, um retrato que dialoga com o cenário nacional. Pesquisas demográficas e estudos de comportamento de consumo indicam que jovens adultos concentram hoje a maior parte da demanda por experiências culturais presenciais, como festivais de música e grandes eventos, movimento impulsionado pela busca por vivências coletivas, identidade visual e conexão social.



O detalhamento etário do Oba Festival reforça esse padrão: além dos 18 a 24 anos (30%) e dos 25 a 34 anos (41%), o público de 35 a 44 anos responde por 19%, seguido pelas faixas de 45 a 55 anos (6%) e acima de 56 anos (1%). A divisão por gênero também revela equilíbrio, com 54% do público feminino e 46% masculino, outro indicador alinhado às tendências observadas em eventos culturais de grande porte no Brasil.



Para a organização do festival, os números refletem uma curadoria pensada para dialogar com diferentes gerações, sem perder o apelo junto ao público mais jovem. “O Oba é um Carnaval pensado para todas as idades. Isso aparece tanto na escolha das atrações, que misturam artistas consagrados com novos nomes em ascensão, quanto nos espaços do evento, que oferecem desde áreas mais intensas para quem quer folia até ambientes mais reservados e confortáveis”, afirma Edilberto Fiorentino (Caskinha), um dos organizadores do Oba Festival.

Em sua 18ª edição, o Oba Festival é reconhecido como o maior Carnaval do interior de São Paulo e retorna a Votuporanga (SP) em 2026 após uma parceria inédita entre o poder público e a iniciativa privada. O festival será realizado no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, com capacidade ampliada, camarotes estruturados e banheiros próprios. Entre as novidades está a Pista Solidária, com acesso mediante doação de alimentos não perecíveis e capacidade para até 20 mil pessoas por dia, reforçando o compromisso social do evento e ampliando o acesso ao entretenimento.



O OBA 2026 contará ainda com setores para diferentes perfis de público e uma programação com grandes nomes da música brasileira, como Léo Santana, Wesley Safadão, Banda Eva, Turma do Pagode, Monobloco, Kamisa 10, DJ Dennis e MC Hariel. Saiba mais em https://www.obafestival.com.br/afesta/