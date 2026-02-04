Evento reuniu grande público, autoridades e associados para celebrar a entrega de um espaço moderno, revitalizado e preparado para grandes eventos

publicado em 04/02/2026

A reforma do salão social representa um novo capítulo para o clube, que agora passa a contar com um espaço ainda mais preparado para grandes eventos culturais, sociais e corporativos Foto: (Beto Ferraz)

A reinauguração do salão social do Assary Clube de Campo foi marcada por grande público, emoção e uma noite histórica para o clube e para a cidade. O evento, realizado na última sexta-feira, dia 30 de janeiro, celebrou a entrega de um espaço totalmente reformado, moderno e preparado para receber grandes shows, festas e encontros sociais.A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Celso, do vice-presidente Gilberto Barco, do ex-presidente Rogério Fernandes, da diretora social Nayara Canato, do vereador Osmair Ferrari, da secretária de Cultura e Turismo Janaína Silva e do prefeito em exercício Luiz Fernando Torrinha, além de centenas de associados, convidados e visitantes que prestigiaram o momento.O salão, completamente lotado, mostrou na prática o sucesso da revitalização. A nova estrutura trouxe mais conforto, modernização e funcionalidade, transformando o espaço em um verdadeiro centro de eventos, sem perder a identidade histórica que marcou gerações de associados desde os anos 1980.A noite foi embalada pelo show de Dino Fonseca, que emocionou o público ao interpretar grandes sucessos do passado em uma nova roupagem, criando um clima de nostalgia e celebração que marcou a reinauguração.A reforma do salão social representa um novo capítulo para o clube, que agora passa a contar com um espaço ainda mais preparado para grandes eventos culturais, sociais e corporativos, fortalecendo o Assary como um dos principais pontos de encontro da cidade.A diretoria do clube agradeceu a todos os associados, visitantes, colaboradores e parceiros que contribuíram para que a reinauguração fosse um verdadeiro sucesso, transformando a noite em um momento inesquecível na história do Assary Clube de Campo.