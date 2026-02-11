As novas lâmpadas são mais claras e econômicas

publicado em 11/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Os clientes de Votuporanga inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ou residentes nas comunidades de baixa renda podem trocar até cinco lâmpadas ineficientes por LED em mais uma ação da Neoenergia Elektro que está sendo realizada na Concha Acústica de Votuporanga até sexta-feira (13). A intenção é beneficiar cerca de 1.000 famílias com a substituição de 5 mil lâmpadas. A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).O prefeito Jorge Seba esteve no local e foi recepcionado pelo Supervisor de Distribuição da Neoenergia Elektro, Wagner Santos, e pela Analista Institucional da concessionária, Dulci Cunha. Durante a visita, o prefeito também acompanhou a entrega de lâmpadas de LED a algumas famílias.A distribuidora visa incentivar o consumo consciente de energia elétrica, reduzir a conta de luz e auxiliar no processo de descarbonização em sua área de concessão. O uso de lâmpadas de LED traz uma série de benefícios, além de gerar economia de energia. Elas possuem maior vida útil, com duração de aproximadamente de 25 mil horas, enquanto as lâmpadas fluorescentes duram 15 mil horas.A tecnologia também causa menos impacto ambiental. O LED não possui elementos tóxicos na sua composição, ao contrário das lâmpadas fluorescentes que possuem mercúrio. Essa substância é geradora de resíduos prejudiciais ao meio ambiente quando descartada de maneira irregular em rios e aterros.Critérios para participar:· Ser cliente residencial ou rural-residencial;· Ser morador de comunidade de baixa renda ou estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);· Apresentar a conta de energia do mês anterior paga;· Entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 14W).Programação - Projeto Energia com Cidadania em VotuporangaData: 12 de fevereiroHorário: 9h às 17hLocal: Avenida Francisco Vilar Horta, s/n - Jardim Colinas - Praça CívicaData: 13 de fevereiroHorário: 9h às 12hLocal: Ação Itinerante