Prefeito Jorge Seba vai ao DER para definir detalhes sobre acesso ao Centro de Eventos durante o Carnaval

publicado em 11/02/2026

Prefeito Jorge Seba vai ao DER para definir detalhes sobre acesso ao Centro de Eventos durante o Carnaval. Foto: Prefeitura de Votuporanga

O prefeito Jorge Seba participou de reunião no DER (Departamento de Estradas de Rodagem), na manhã desta terça-feira (10), para alinhar os detalhes sobre o acesso ao Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” durante o Carnaval.O esquema definido prevê a entrada de veículos pela Estrada Vicinal Ângelo Comar. Já na saída, os motoristas terão duas alternativas: retorno pela Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em via preparada pela Prefeitura através de esforços da Secretaria de Serviços Urbanos; ou pela própria Estrada Vicinal Ângelo Comar. O objetivo é garantir mais fluidez e segurança no tráfego.Durante a reunião também ficou alinhado o trabalho integrado entre os agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, policiais rodoviários e equipes do DER. O prefeito Jorge Seba destacou que o planejamento é fundamental para segurança na mobilidade durante o Carnaval. “Seguimos trabalhando com planejamento e responsabilidade para que Votuporanga esteja preparada para grandes eventos, sempre com cuidado às pessoas”, afirmou.Participaram do encontro os secretários municipais de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune; e de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto; o coordenador regional do DER, Coronel Duarte; e o tenente da Polícia Rodoviária, Vagner Severo, com suas equipes.A rádioé a emissora oficial do Oba Festival e já iniciou a cobertura completa do maior Carnaval do interior do estado. Quando a festa começar, serão três dias de cobertura completa, com transmissões ao vivo, entrevistas e as principais informações sobre o Oba Festival.