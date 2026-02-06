Ele tinha fugido da prisão indo para a Bahia

Na noite desta terça-feira (10), a Forca Tática da Polícia Militar capturou, em Urânia, um homem condenado a 32 anos de prisão em regime fechado por repetido abuso sexual de uma criança de 11 anos de idade. A operação ocorreu no bairro Jardim São Paulo.De acordo com informações, policiais da Força Tática estavam em patrulhamento pela cidade quando receberam uma informação sobre a chegada à cidade de J.S.C., conhecido criminoso da região e que foi sentenciado a 32 anos de prisão. Ele estava foragido desde que fugiu para a Bahia. Com isso em mente, a equipe policial se deslocou para onde seria o local da possível pernoite do meliante.Durante a tocaia, uma caminhonete modelo Fiat Toro ficou alarmada com a presença policial na área e tentou entrar e se esconder na garagem da residência em questão, mas sem efeito, tendo sido abordado ainda no local.J.S.C. e seu carro foram submetidos a uma busca, mas nada de ilegal foi encontrado. Ele recebeu voz de prisão, para cumprimento do mandado de prisão expedido em seu nome de acordo com os artigos 215 e 217A do Código Penal Brasileiro.O condenado foi levado ao CPJ de Jales, onde aguarda os devidos processos legais.