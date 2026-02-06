Suspeito tentou fugir pelo matagal depois de acompanhamento da PM, mas acabou capturado dentro de uma tubulação no fim da rua Mário Longo

publicado em 11/02/2026

Suspeito tentou escapar pelo mato e se esconder em uma tubulação, mas foi cercado e capturado pela Polícia Militar. Foto: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUma perseguição policial movimentou o bairro Vivendas na noite desta terça-feira e terminou com um jovem de 18 anos preso em circunstâncias inusitadas: escondido dentro de uma tubulação.A Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a um furto de motocicleta em um estabelecimento de gás na rua Mário Longo. No local, um vizinho relatou ter presenciado o crime e reconhecido o suspeito — morador do quarteirão e já conhecido por passagens por furto de motos.Com as informações em mãos, os policiais iniciaram buscas e localizaram o homem na entrada do bairro, conduzindo a motocicleta furtada e com a placa dobrada, numa tentativa de dificultar a identificação. Ao notar a aproximação da viatura, ele acelerou e deu início a uma fuga.A perseguição seguiu até o fim da rua Mário Longo, onde o suspeito perdeu o controle, caiu da moto e correu para uma área de matagal, tentando despistar a polícia. Viaturas realizaram o cerco e, após varredura na região, os policiais fizeram a descoberta: o homem estava escondido dentro de uma tubulação.Ele foi retirado do local, algemado e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário.