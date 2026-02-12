Projeto traz mais segurança para os moradores do distrito e trabalhadores das indústrias instaladas nas proximidades

publicado em 13/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

As obras de iluminação do trevo de Simonsen foram oficialmente entregues à população do distrito durante visita técnica realizada pelo prefeito Jorge Seba e lideranças ao local, na noite desta quinta-feira (12/2). O projeto traz mais segurança aos moradores e aos trabalhadores das indústrias instaladas na região.O investimento é de aproximadamente R$ 500 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Motta. O projeto contempla a instalação de 26 postes com luminárias de LED, ampliando a visibilidade no acesso ao distrito. A iniciativa contou ainda com o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari, que atuou junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para a liberação da intervenção.A entrega foi marcada por uma visita técnica com a presença do prefeito Jorge Seba, do deputado Carlão Pignatari, da assessora parlamentar Nayara Canato, representando o deputado federal Luiz Carlos Motta, e da vereadora Débora Romani, representando a Câmara Municipal.Durante a vistoria, o prefeito destacou o impacto direto da obra na rotina da comunidade e no desenvolvimento local. “A iluminação deste trevo representa um avanço na segurança viária e na qualidade de vida da população de Simonsen. Trata-se de um ponto de grande circulação, utilizado diariamente por moradores e trabalhadores das indústrias instaladas na região. Essa conquista é resultado de diálogo, articulação e parceria. Agradeço ao deputado Luiz Carlos Motta por atender ao nosso pleito e destinar os recursos que tornaram essa melhoria possível”, afirmou.O deputado Carlão Pignatari, por sua vez, ressaltou que a entrega atende a uma demanda antiga da comunidade do distrito. “Hoje a comunidade do distrito de Simonsen está muito feliz, pois uma reivindicação antiga está aqui sendo atendida. Estamos trabalhando muito para que juntos possamos melhorar a vida das pessoas que moram na nossa cidade e também aqui no nosso distrito de Simonsen”, afirmou Carlão Pignatari.As obras atendem a reivindicações antigas de moradores do distrito e também de indicações apresentadas pelos vereadores Meidão, Dr. Leandro, Chandelly Protetor, Marcão Braz, Débora Romani e Fernandinho (gestão passada).