Campanha amplia orientações, distribuição de insumos e oferta de autotestes para diagnóstico precoce

publicado em 12/02/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Prevenção, informação e acesso a métodos de proteção marcam o reforço das ações do “Fevereiro Colorido” nos Consultórios Municipais durante o Carnaval. A mobilização amplia o enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e fortalece a promoção da saúde neste período de maior vulnerabilidade.A Prefeitura de Votuporanga intensificou a campanha por meio da Secretaria da Saúde, com distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e autotestes de HIV, além de orientações educativas sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidados com a saúde. As atividades são realizadas nas unidades, em salas de espera e também pelo trabalho dos agentes de saúde, que levam informações diretamente às residências.Entre os objetivos está ampliar o acesso aos métodos preventivos e reforçar a conscientização, especialmente entre adolescentes e jovens, público que apresenta maior vulnerabilidade em períodos festivos. Além da prevenção às ISTs, as equipes abordam temas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas, com orientações sobre comportamentos seguros e cuidados com a saúde.Durante as atividades, os profissionais orientam sobre o uso correto dos autotestes de HIV, que permitem diagnóstico rápido e sigiloso. Em caso de resultado positivo, o paciente recebe acolhimento imediato, orientações e encaminhamento para acompanhamento especializado pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), garantindo início ágil do tratamento.As estratégias são desenvolvidas em todas as Unidades de Saúde do município, com ações adaptadas ao perfil e às necessidades de cada território, ampliando o alcance das orientações e fortalecendo a prevenção junto à população.Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, a campanha representa uma importante estratégia de cuidado preventivo. “O Fevereiro Colorido” reforça a importância da informação e do acesso aos métodos de prevenção, principalmente em períodos como o Carnaval, quando aumentam as situações de vulnerabilidade. Nosso objetivo é conscientizar, orientar e garantir atendimento humanizado, possibilitando diagnóstico e tratamento precoce sempre que necessário”, afirmou.O prefeito Jorge Seba destacou que as ações fortalecem a rede municipal e contribuem diretamente para a qualidade de vida da população. “Investir em campanhas de conscientização é fundamental para proteger a saúde das pessoas. Durante o Carnaval, reforçamos esse trabalho para que a população possa aproveitar as festividades com responsabilidade, segurança e acesso às orientações e serviços oferecidos pela rede municipal”, ressaltou.