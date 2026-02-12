Doações voluntárias de alimentos fortalecem ações do Fundo Social e ampliam a participação popular

publicado em 13/02/2026

Foto: Oba

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa que o credenciamento presencial para a Pista Solidária do Oba Festival 2026 será realizado até este sábado (14), das 8h às 13h, no Parque da Cultura, com entrada pela Avenida Angelo Bimbato. O serviço on-line segue disponível até segunda-feira (16).Para fazer de forma on-line, por meio de plataforma específica, é necessário criação de login por e-mail ou CPF e verificação biométrica facial obrigatória. Após concluir o procedimento, o participante deve selecionar a opção “Pista Solidária”, escolher a data desejada e resgatar o ingresso pelo link: https://pistasolidaria.obafestival.com.br/Com caráter solidário, a iniciativa amplia a participação popular no festival e estimula a arrecadação de alimentos. O acesso à Pista Solidária continua recebendo doações voluntárias de 1 quilo de alimento não perecível por dia de evento. A entrega poderá ser feita na portaria do festival ou antecipadamente no ponto oficial de arrecadação, no Parque da Cultura.Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades assistenciais do município por meio do Fundo Social, presidido pela primeira-dama Rose Seba.Cada participante poderá garantir um ingresso por dia de evento, sendo as credenciais pessoais e intransferíveis. Na entrada, será exigida biometria facial juntamente com documento oficial com foto. O sistema impede a reutilização de credenciais e fortalece o controle de público em tempo real.A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, reforça o convite para que a população participe da festa. “O OBA Festival projeta Votuporanga no cenário estadual, movimenta o turismo e o comércio local e fortalece nossa identidade cultural. Convidamos os foliões de Votuporanga e de toda a região para prestigiarem essa grande festa, com responsabilidade e espírito solidário”, destaca.Menores de 16 anos somente poderão acessar o Festival na companhia de responsável legal maior de 18 anos. Jovens de 16 e 17 anos poderão entrar acompanhados de responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.AtraçõesO município recebe o OBA Festival nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, consolidando Votuporanga como referência regional em grandes eventos. A programação reúne nomes de destaque nacional como Dennis DJ, Wesley Safadão, Batom na Cueca, Kamisa 10, Léo Santana, Lauana Prado, Turma do Pagode, MC Hariel, Claudia Leitte, Banda Eva e Veigh.O encerramento ficará por conta do Monobloco, que sobe ao palco com clássicos do Carnaval e sucessos que atravessam gerações, reforçando o caráter festivo e democrático do evento.