publicado em 09/02/2026

Foto: Divulgação

Escolher o espaço certo no Oba Festival 2026 vai além de conforto ou proximidade do palco: revela como cada folião prefere viver a música, a multidão e a própria folia. O maior Carnaval do interior paulista, que acontece de 14 a 16 de fevereiro no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga, oferece setores que traduzem diferentes experiências, da intensidade total ao contato mais reservado.Para quem gosta de estar no centro da energia, o Front Stage é a escolha ideal. Localizado próximo ao palco, o setor oferece sistema open bar com cerveja, vodka, caipirinha, energético e refrigerante, além de ativações como a tirolesa radical sobre a pista, a Tenda Universitária Corote com DJs, games e experiências interativas, banheiros exclusivos e praça de alimentação variada.Quem busca conforto sem abrir mão da festa, encontra no Camarote Lounge uma opção equilibrada. O espaço suspenso e coberto garante vista privilegiada do palco, bar exclusivo (sem open bar), banheiros diferenciados e praça de alimentação variada, oferecendo uma experiência mais reservada sem perder a conexão com o Carnaval.O Camarote Premium (Café) é a opção mais sofisticada, reunindo open bar premium, open food com buffet variado, atendimento VIP, ambiente elegante e acesso direto ao Front Stage. DJs residentes e uma pista eletrônica exclusiva completam a experiência para quem quer curtir com conforto e exclusividade.A Pista Solidária, novidade em 2026, amplia o acesso do público: com capacidade para até 12 mil pessoas por noite, a entrada é feita mediante doação de alimentos não perecíveis, reforçando o compromisso social do festival.“A estrutura do Oba Festival foi pensada para receber públicos diversos: desde quem quer estar no meio da energia do palco até quem prefere curtir a festa em um ambiente mais reservado. A escolha dos espaços reflete o nosso compromisso de oferecer experiências que conversam com diferentes estilos, sem perder a essência da folia”, afirma Edilberto Fiorentino (Caskinha), um dos organizadores do Oba Festival.Faltando poucos dias para o Carnaval, o OBA Festival 2026 entra em contagem regressiva para a próxima virada de lote. No dia 12 de fevereiro, os valores dos passaportes serão reajustados. Para garantir os preços atuais e aproveitar as melhores condições de pagamento, é preciso se antecipar.Em sua 18ª edição, o Oba Festival é reconhecido como o maior Carnaval do interior de São Paulo e retorna a Votuporanga em 2026 após uma parceria inédita entre o poder público e a iniciativa privada. O festival será realizado no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, de 14 a 16 de fevereiro com capacidade ampliada, camarotes estruturados e banheiros próprios.Entre as novidades está a Pista Solidária, com acesso mediante doação de alimentos não perecíveis, reforçando o compromisso social do evento e ampliando o acesso ao entretenimento. O OBA 2026 contará ainda com setores para diferentes perfis de público e uma programação com grandes nomes da música brasileira, como Léo Santana, Wesley Safadão, Banda Eva, Turma do Pagode, Monobloco, Kamisa 10, DJ Dennis e MC Hariel.