Cardoso, Jales, Nhandeara, Ouroeste, Pontalinda, Riolândia, Santa Fé do Sul, Turmalina e Votuporanga concorrem em categorias que vão de turismo ao empreendedorismo rural

publicado em 09/02/2026

Foto: Sebrae

Nove municípios do Noroeste Paulista estão na disputa da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), iniciativa do Sebrae-SP que reconhece políticas públicas voltadas à melhoria do ambiente de negócios e ao fortalecimento das micro e pequenas empresas.A cerimônia estadual está marcada para 17 de março, na capital paulista. Os vencedores avançam para a etapa nacional, prevista para ocorrer até junho de 2026.A premiação contempla projetos que buscam desburocratizar serviços, apoiar empreendedores locais e transformar vocações regionais em desenvolvimento econômico. Na prática, são ações que vão de salas de atendimento ao empresário a programas de turismo e incentivo ao produtor rural.Na região, Cardoso concorre na categoria Turismo e Identidade Territorial. Jales e Nhandeara disputam com iniciativas ligadas à Sala do Empreendedor. Ouroeste aparece em duas frentes, Sala do Empreendedor e Gestão Inovadora. Pontalinda e Turmalina apresentam projetos voltados ao Empreendedorismo Rural. Riolândia e Santa Fé do Sul apostam no turismo como motor econômico. Já Votuporanga participa em Simplificação e em Turismo e Identidade Territorial.“O prêmio valoriza iniciativas que saem do papel e impactam diretamente a vida de quem empreende. Quando a prefeitura simplifica processos, orienta o pequeno empresário e investe nas vocações locais, ela estimula emprego, renda e desenvolvimento sustentável. Esses municípios mostram que políticas públicas bem estruturadas fazem diferença concreta na economia do interior”, afirmou Leliane Petrocelli analista de negócios do Sebrae-SP e gestora de políticas públicas na regional.Os projetos passam por etapas de habilitação, pré-seleção, visita técnica e julgamento estadual. Entre os critérios de avaliação estão impacto no público-alvo, relevância do problema enfrentado, inovação, capacidade de continuidade das ações, participação social, atuação em rede e potencial de replicação por outras cidades, além de transparência e monitoramento de resultados.Criado para estimular a troca de experiências entre prefeituras, o prêmio soma mais de 14 mil projetos inscritos ao longo das edições e é um dos principais reconhecimentos à inovação no setor público municipal.