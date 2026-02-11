Espera por especialidades como Cardiologia, Ortopedia e Neurologia, será drasticamente reduzida

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria da Saúde de Votuporanga anunciou nesta quarta-feira (11) uma conquista para o setor: o aumento das vagas destinadas aos moradores da cidade no Ambulatório Médico de Especialidades (AME). A medida mais que triplica o número de votuporanguenses atendidos mensalmente em áreas como Cardiologia, Neurologia e Ortopedia, entre outras.A iniciativa integra uma das etapas do programa “Fila Zero”, que será lançado nos próximos dias pelo prefeito, com o objetivo de tentar eliminar as filas de espera por consultas e exames no município. A Prefeitura trata o anúncio como o maior pacote de ações conjuntas já realizado na história da saúde pública de Votuporanga.A ampliação foi viabilizada por meio de articulação política e técnica junto ao secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, que promoveu a reestruturação da distribuição regional de vagas em especialidades. Com a mudança, os atendimentos em Cardiologia, por exemplo, passaram de 79, em janeiro de 2025, para 287 no primeiro mês deste ano. Na Neurologia, o número subiu de 34 para 121 atendimentos no mesmo comparativo. Já a Ortopedia avançou de 76 para 247 procedimentos.Esses são apenas alguns exemplos. As vagas foram ampliadas em todas as especialidades oferecidas pelo AME de Votuporanga, o que deve resultar em redução gradual das filas por atendimento especializado.“O fortalecimento da oferta de consultas especializadas era um compromisso assumido em nosso Plano de Governo. Trabalhamos de forma persistente para alcançar esse resultado. Agradeço ao secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, pela sensibilidade e parceria com Votuporanga. Nosso município já é referência em saúde pública e, com esse avanço, ampliamos ainda mais a capacidade de atendimento à população”, afirmou o prefeito Jorge Seba.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforçou a importância da colaboração dos pacientes para o bom funcionamento do sistema. “Pedimos que a população mantenha os telefones atualizados nas unidades de saúde, para que o contato seja feito de forma rápida. Também é fundamental confirmar a presença quando houver o agendamento. Dessa forma, evitamos faltas, otimizamos as vagas e aceleramos o processo de redução das filas”, destacou.