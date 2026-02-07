Votuporanguense e Taubaté jogaram na noite desta quarta-feira (11) na Arena Plínio Mari, em Votuporanga
CAV e Taubaté jogaram na noite desta quarta-feira (11) (Foto: @agathamarquesfoto)
Da redação
Pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o Taubaté na noite desta quarta-feira (11) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O até então vice-lanterna derrotou a Alvinegra por 2 a 1 e parte da torcida da Pantera chamou o time sem vergonha.
O CAV do técnico Paulo Roberto Santos começou a partida com Gabriel Félix; Richard, Amorim e Pedro Vitor; Vinícius Baracioli, Daniel, Feijão, Rodolfo e Paulo Vitor; Luiz Thiago e Caio Mancha.
Logo aos três minutos, a Pantera acertou a trave do Burro da Central. Após levantamento da direita e bola desviada, Amorim chutou e a bola bateu na trave direta de Adílson Júnior. Aos nove, os visitantes abriram o placar. De fora da área, Romarinho chutou rasteiro, no canto direito de Gabriel Félix. Na sequência, Romarinho fez boa jogada pela esquerda, levantou na área e a bola foi cabeada perto da trave da Alvinegra.
Aos 43, a equipe de Votuporanga empatou. Depois de cruzamento da esquerda, Anderson Feijão desviou de cabeça e a bola foi no canto esquerdo de Adílson. O primeiro tempo terminou em 1 a 1.
Já na segunda etapa, aos três minutos, a Pantera perdeu dois gols em sequência, primeiro com Caio Mancha e no rebote com Vinícius Baracioli, ambos cara a cara com o goleiro Adílson. Aos sete, depois de escanteio da esquerda, Gabriel Félix não segurou, a bola sobrou, mas o ataque do Taubaté isolou.
Aos 10, Adílson Júnior fez linda defesa. Luiz Thiago chutou da entrada da área, no ângulo, e o goleiro do Burro mandou para escanteio. Aos 24, Gabriel salvou o CAV. Leozinho recebeu na frente do goleiro, bateu forte e o arqueiro alvinegro defendeu.
O Taubaté fez o segundo aos 36. Em jogada do lado esquerdo, a bola foi cruzada, desviou e Ariel completou para a rede. Aos 45, Fernandinho cobrou falta, a bola entrou, porém o assistente marcou impedimento porque um atleta atrapalhou a visão do goleiro do Burro. O jogo terminou em 2 a 1 para os visitantes. No próximo jogo a Pantera enfrentará o Juventus, na Rua Javari, na capital, às 15h de sábado (14).