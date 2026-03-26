Foto: A Cidade
Da redação
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 14h30, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga.
De acordo com as informações, o motorista de um Fiat Fastback perdeu o controle da direção no momento em que realizava uma ultrapassagem. O veículo saiu da pista e acabou parando em uma valeta às margens da rodovia.
Apesar dos danos materiais no automóvel, o condutor e sua esposa, que também estavam no carro, não sofreram ferimentos.
Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esteve no local para prestar atendimento à ocorrência. O veículo foi posteriormente removido por meio de reboque.