O encontro ocorreu em formato presencial em Guarapuava/PR e transmitido online em Votuporanga/SP.

publicado em 24/03/2026

Foto: Sicredi

A cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP reuniu, na última sexta-feira (20), os Coordenadores de Núcleo para a Assembleia Geral Ordinária. O evento teve como objetivo validar as decisões tomadas nas Assembleias de Núcleo, marcando o fim do Ciclo Assemblear de 2026.Ao todo, ocorreram 24 encontros presenciais – nas regiões do Paraná e Noroeste Paulista – onde foram apresentados resultados financeiros e não financeiros referentes ao ano de 2025. Oportunizando os associados a colocar em prática o seu papel de donos do negócio, decidindo sobre o futuro da cooperativa.“Este momento representa a consolidação das decisões construídas de forma coletiva e reforça o compromisso permanente da cooperativa com a transparência e a gestão democrática, pilares que sustentam o nosso modelo de atuação”, comenta Valmir Dzivielevski, Diretor Executivo.O Presidente Fabio Peterlini, também reforça a importância do momento assemblear, destacando que “Encerrar este período com alta participação nos traz enorme satisfação, pois é essa presença ativa que fortalece o cooperativismo e mantém vivo o nosso propósito de construir, juntos, uma sociedade mais próspera”.Realizadas anualmente por mais de 100 cooperativas que fazem parte do sistema Sicredi, as assembleias possibilitam que mais de 10 milhões de associados participem de suas decisões, concretizando o modelo de negócio pautado na gestão democrática, um dos princípios do cooperativismo.O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.