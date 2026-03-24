Inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Direitos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h

publicado em 24/03/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga está com inscrições abertas para o programa emergencial de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação, voltado exclusivamente para homens em situação de vulnerabilidade social. Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na sede da Secretaria, localizada na rua São Paulo, nº 3.741, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h.O programa tem como objetivo oferecer ocupação temporária, geração de renda e qualificação profissional para pessoas que estão fora do mercado de trabalho.Podem participar homens com idade entre 21 e 70 anos, que estejam desempregados e não recebam seguro-desemprego (exceto em casos de contratação temporária). Também é necessário residir em Votuporanga há, pelo menos, dois anos e apenas uma pessoa por família pode ser beneficiada.Para a inscrição, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título de eleitor e comprovante de residência atualizado.O programa também contempla pessoas em alto grau de vulnerabilidade social, como pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional, público LGBTQIA+, pessoas com deficiência, dependentes químicos e profissionais do sexo. Nestes casos, também é necessário atender aos critérios de desemprego, residência no município e apresentação da documentação exigida.Mais informações podem ser obtidas presencialmente ou pelo telefone da Secretaria de Direitos Humanos (17) 3422-2770.